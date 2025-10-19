Τα καλύτερα είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις περιπέτειες που τραβάει, για τον συνάδελφο του Νίκο Οικονομόπουλο. Τα καλύτερα με ένα τεράστιο «μπράβο». Και αυτή η παρέμβαση του δημοφιλούς τραγουδιστή έγινε τηλεοπτικά, στο «Voice».

Χθες βράδυ Σαββάτου (18.10.2025) ο Μαζώ με αφορμή ένα τραγούδι που είπε ένας διαγωνιζόμενος του Νίκου Οικονομόπουλου, αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει μια προσωπική παρέμβαση. Ακούγοντας όσα είπε για εκείνον ο συνάδελφός του δήλωσε στον «αέρα» του «Voice» ότι η απάντηση που έδωσε στους δημοσιογράφους για εκείνον ήταν η πιο σωστή.

Advertisement

Advertisement

«Παιδιά, πρέπει να πω κάτι που είναι άσχετο αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Είδα προχθές τον Οικονομόπουλο σε ένα ζάπινγκ, που τον ρώτησαν και του είπαν “πείτε μας για τον Μαζωνάκη, γιατί αυτό” και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει “τι να σας πω ρε παιδιά, γιατί να τον πάρω τηλέφωνο; Τι έχει ο άνθρωπος για να τον πάρω;”. Είναι η μόνη απάντηση που άκουσα, που είναι η πιο σωστή δηλαδή. Δεν υπάρχει πιο νορμάλ απάντηση. Γιατί να τον πάρει τηλέφωνο δηλαδή; Δεν κατάλαβα. Μπράβο του», ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής μετά το 12ο λεπτό. Αμέσως μετά, ο Δημήτρης που διαγωνιζόταν επέλεξε να πάει στην ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε δηλώσει πρόσφατα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «είναι μια χαρά άνθρωπος» και του ευχήθηκε τα καλύτερα, χωρίς να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις για εκείνον.

«Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό το πράγμα; Δε χρειάζεται άλλο βρε παιδιά. Φτάνει, κούρασε. Δε θέλω να μιλήσω καθόλου γι’ αυτό, αλήθεια. Τι έχει ο άνθρωπος για να του ευχηθώ; Τον ξέρω τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος και πάντα του εύχομαι τα καλύτερα», είχε αναφέρει ο γνωστός τραγουδιστής για τον συνάδελφό του.