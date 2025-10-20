Πρεμιέρα έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας η νέα εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο Open, με θετική ενέργεια, ικανοποιητικό ρυθμό και θεματολογία που θύμιζε (και) λίγο Νίκο Μάνεση- ένας οδηγός ταξί έκανε ανταπόκριση μέσω skype για την κίνηση στους δρόμους, ένα ζευγάρι μας έδειχνε τις viral τουλούμπες του και στη μέση τηλεοπτικό κους κους. Ο 51χρονος παρουσιαστής- που δεν μεγαλώνει ποτέ- είναι από τα καλά παιδιά της τηλεόρασης και έχει λόγο ύπαρξης στο θολό, πολλές φορές, τηλεοπτικό τοπίο.

Μια μικρή όαση ήταν το τηλεοπτικό σχόλιο του Βαγγέλη Σερίφη που αντικατέστησε σήμερα τον Σταύρο Μπαλάσκα στο «Πρωινό»- ευχής έργον θα ήταν να γινόταν μόνιμη η παρουσία του εκεί. Αξίζει να ακούσει κανείς πώς προσέγγισε το «πέσιμο» της εκπομπής στη Χαρούλα Αλεξίου η οποία επέστρεφε από την Κέρκυρα μετά το τέλος των γυρισμάτων της για το Maestro ώστε να ξεκουραστεί πριν ξεκινήσει πρόβες για το «Τζένη Τζένη» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά δίπλα στη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, τον Χρήστο Λούλη και τη Ζέτα Μακρυπούλια, όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό.

Κι όμως η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή δηλώσεις της Ναταλίας Γερμανού, επέτρεψε να προβληθούν στην εκπομπή της παλιές της φωτογραφίες με την παρουσιάστρια, που βρίσκεται στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, από την εποχή που εκείνη βρισκόταν στα πρώτα βήματα της καριέρας της και η δεύτερη της είδε συμβουλές για τα ερωτικά. Γι’ αυτή τη γνωριμία ευθύνεται ο υπογράφων και μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Κατερίνα, είχαμε περάσει ένα Πάσχα όλοι μαζί στο Πόρτο Χέλι- εκείνη την εποχή η Ναταλία έβγαινε με τον Γιώργο Νινιό και μιλούσε όλη μέρα μαζί του, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν η Μαρία Μπεκατώρου με τον σύζυγό της, η οποία τότε μόλις είχε μεταπηδήσει στο Mega.

Για χάρη της Τατιάνας Στεφανίδου έφυγε από τον Alpha για να βρεθεί τελικά στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Σουρέλη, ο οποίος ανήκει πλέον στην ομάδα του «Το ‘χουμε» που κερδίζει πόντους στην ενημέρωση αλλά χάνει ποσοστά στην ενότητα της ψυχαγωγίας.

Αμηχανία στον τηλεοπτικό αέρα

Άλλο ένα ξέσπασμα του Ανδρέα Μικρούτσικου παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο Buongiorno με αφορμή την εμφάνιση-εξαφάνιση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη. «Γίνεται μια φορά να με αφήσετε να μιλήσω και να μου φέρετε (μετά) 1.000.000 αντιρρήσεις» είπε μεταξύ άλλων ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά φανερά ενοχλημένος: «Την ώρα που πάω να αναπτύξω ένα σκεπτικό δεν γίνεται να διακόπτομαι». Λίγη ώρα μετά η διάθεσή του είχε βελτιωθεί, φτάνοντας μάλιστο στο σημείο να δώσει συγχαρητήρια στον Άδωνι Γεωργιάδη που δήλωσε ότι, εκτός από μεταμόσχευση μαλλιών, έχει κάνει και μπότοξ.