Στην απόφαση της να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της, Φαίδρα αναφέρθηκε η Βάνα Μπάρμπα μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου απικάλυψε ότι η απόφαση να είναι μονογονέας ήταν τελικά μια δύσκολη και επώδυνη επιλογή.

Όπως είπε η επιλογή αυτή άλλαξε ριζικά τη ζωή της και εάν γύριζε το χρόνο πίσω δεν θα το ξανα έκανε καθώς υποτίμησε τη δυσκολία της μονογονεϊκότητας και το προσωπικό κόστος αυτής.

«Στα 37 μου είχα ζήσει τα πάντα και ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Ήρθε αυτό το δώρο και μου άλλαξε όλη τη ζωή. Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί. Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο. Ήμουν άτυχη, ίσως πλήρωσε τη δημοσιότητά μου. Δεν θα μπορούσε να με αντέξει ο μπαμπάς της Φαιδράς. Υπερεκτίμησα τον εαυτό μου. Πίστεψα ότι δεν θα ήταν τίποτα για εμένα».