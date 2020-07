Σύμβουλος Ερντογάν: Τα μωσαϊκά της Αγια Σοφιάς θα προστατευθούν

NurPhoto via Getty Images 13 Ιουλίου 2020. Τουρίστας από το Μαρόκο φωτογραφίζει την Αγια Σοφιά, λίγες ημέρες πριν λειτουργήσει ως τζαμί για να προσευχηθούν μουσουλμάνοι. (Photo by Hosam Salem/NurPhoto via Getty Images)

Ο εκπρόσωπος του προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, επανέλαβε ότι το «τζαμί» της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει για όλους και τα ιστορικά ψηφιδωτά του θα διατηρηθούν, όπως έχουν γίνει τα τελευταία 500 χρόνια. Ο Ιμπραήμ Καλίν είπε στο αμερικανικό δίκτυο CNN International ότι τα ιστορικά ψηφιδωτά «αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς». «Κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις για να διασφαλίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των μουσουλμανικών προσευχών, θα καλυφθούν αλλά δεν θα αγγίζονται»,υποστήριξε ο Καλίν, υποστηρίζοντας ότι δεν θα επηρεαστούν. Τόνισε ότι το «τζαμί» θα ήταν «απολύτως» ανοιχτό σε όλους - πιστούς, μη πιστούς, μουσουλμάνους, χριστιανούς, βουδιστές και οποιοσδήποτε θα μπορεί να δει τα ψηφιδωτά όπως κάποτε. Ο Kαλίν είπε ότι η Τουρκία προσκαλεί τους πάντες στο «τζαμί», συμπεριλαμβανομένου του Πάπα, ο οποίος εξέφρασε ωστόσο πριν απο μερικά 24ωρα δημοσίως την θλίψη του για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από μουσείο. Οι αντιδράσεις στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας βασίζονται σε «παλαιές υποθέσεις και προκαταλήψεις - υπάρχει θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία», ισχυρίστηκε ο Καλίν.

NurPhoto via Getty Images Εικόνες από τα περίφημα ψηφιδωτά της Αγια Σοφιάς, που αποτελεί ιστορικό και διαχρονικό σύμβολο του Βυζαντίου και του χριστιανισμου από τα χρόνια του Ιουστινιανού. Σήμερα αποτελεί και προστατευόμενο μνημείο στο πλαίσιο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

