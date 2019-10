Ανακαλύφθηκε η μεγαλύτερη αποικία νυχτερίδων στην Ελλάδα

Το συγκεκριμένο εύρημα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της διεύθυνσης του σπηλαίου και του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού. Εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» (Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude - LIFE GRECABAT) που εφαρμόζει επιδεικτικές δράσεις διατήρησης σε 10 περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Σχετικά με το LIFE GRECABAT

To πρόγραμμα LIFE-ΦΥΣΗ «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» («Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude», (LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFE GRECABAT) έχει κύριο στόχο να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης 10 ειδών νυχτερίδων και του οικοτόπου των σπηλαίων (οικότοπος 8310), βοηθώντας παράλληλα στην επιβίωση της ιδιαίτερης σπηλαιόβιας ζωής που υπάρχει στην Ελλάδα.

Με προϋπολογισμό 1,27 εκατ. ευρώ και διάρκεια 4,5 έτη, το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Συντονιστής - Δικαιούχος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) και εταίροι: το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το Πράσινο Ταμείο, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) και η ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.