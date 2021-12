«And Just Like That»: Η σοκαριστική ανατροπή στο φινάλε του πρώτου επεισοδίου

HBO Max Mr Big riding his Peloton bike in the And Just Like That... trailer

Πριν συνεχίσετε την ανάγνωση: το θέμα που ακολουθεί περιέχει spoiler. Όχι κάτι απλό, για κάτι ασήμαντο. Επομένως, εάν δεν έχετε δει την πρεμιέρα του «And Just Like That…,», τη νέα σειρά - reboot του «Sex And The City», είναι καλό να το λάβετε υπόψη. Η ολέθρια σκηνή στο φινάλε του πρώτου επεισοδίου προκάλεσε ως ήταν αναμενόμενο σκέψεις και ερωτηματικά. Κατ’ αρχάς, σοκ για το πώς εξελίχθηκε όλο αυτό. Ύστερα, θλίψη για την Κάρι και τέλος, τη σκέψη «μάλλον δεν είναι και η καλύτερη δημοσιότητα για το Peloton, σωστά;».

Warber Bros/WarnerMedia Direct, LLC. Ο Mr Big και η Κάρι και πάλι μαζί (δυστυχώς για τόσο λίγο) στο πρώτο επεισόδιο του «And Just Like That...»

Φυσικά, το θέμα είναι ο θάνατος-σοκ του Mr. Big, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από ένα virtual πρόγραμμα άσκησης στο στατικό ποδήλατο Peloton, υπό την καθοδήγηση μίας φανταστικής δασκάλας, της Allegra, την οποία υποδύθηκε μία εκ των πραγματικών εκπαιδευτών της εταιρείας, η Τζες Κινγκ. Που σημαίνει ότι η Peloton γνώριζε ότι το «And Just Like That…» σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το brand της στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, και ενέκρινε ακόμη και την τοποθέτηση του προϊόντος - χωρίς ωστόσο, να είναι απολύτως κατανοητός ο τρόπος με τον οποίον θα χρησιμοποιηθεί το ποδήλατο. Μιλώντας στο BuzzFeed News, εκπρόσωπος της Peloton δήλωσε ότι η εταιρεία «γνώριζε ότι στο επεισόδιο θα χρησιμοποιηθεί ένα ποδήλατο και ότι η Τζες Κινγκ θα υποδυόταν μία φανταστική εκπαιδεύτρια της Peloton». «Για λόγους εμπιστευτικότητας, το HBO δεν αποκάλυψε εκ των προτέρων το ευρύτερο πλαίσιο της σκηνής με το Peloton». Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που είναι αρμόδιο σε θέματα υγείας και ευεξίας, απέδωσε τον θάνατο του Mr Big στον «γεμάτο υπερβολές τρόπο ζωής» του και όχι στη χρήση του Peloton.

Warner Bros/WarnerMedia Direct, LLC.

«Είμαι βέβαιος ότι οι θαυμαστές του SATC, όπως και εγώ, λυπούνται με την είδηση του θανάτου του Mr. Big ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ο Mr. Big είχε αυτό που πολλοί θα αποκαλούσαν έναν υπερβολικό τρόπο ζωής - συμπεριλαμβανομένων κοκτέιλ, πούρων και μεγάλων steak- και διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, καθώς είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο στην 6η σεζόν. Οι επιλογές του τρόπου ζωής, ίσως ακόμη και το οικογενειακό του ιστορικό, που συχνά είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ήταν η πιθανή αιτία του θανάτου του». Στη δήλωση σημειώνεται ακόμη ότι «η χρήση του Peloton Bike ίσως είχε καθυστερήσει το καρδιακό επεισόδιο», αντί να επιδεινώσει τα προβλήματα υγείας του.

Dave Allocca/Starpix/Shutterstock Sarah Jessica Parker and Chris Noth at the show's red carpet premiere earlier this week