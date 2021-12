«And Just Like That» τα φλας άστραψαν: Στο κόκκινο χαλί για το σίκουελ του Sex And The City

Caitlin Ochs via Reuters Νικόλ Άρι Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κάρεν Πίτμαν, ποζάρουν με το υπόλοιπο καστ στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του «And Just Like That» 8 Δεκεμβρίου. REUTERS/Caitlin Ochs

Το καστ του «Sex and the City» ενώθηκε ξανά στο κόκκινο χαλί για να γιορτάσει το reboot της σειράς «And Just Like That». Η πρεμιέρα δόθηκε στις 8 Δεκεμβρίου, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, μία ημέρα πριν από την τηλεοπτική πρεμιέρα στο HBO Max.

Οι τρεις πρωταγωνίστριες Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις επιστρέφουν στους ρόλους τους μετά από περίπου δύο δεκαετίες, όχι όμως και η τέταρτη της παρέας, Κιμ Κατράλ, η μοναδική Σαμάνθα Τζόουνς.

Μαζί τους στη μεγάλη βραδιά, και οι νέες αφίξεις της σειράς, Νικόλ Άρι Πάρκερ, Σαρίτα Τσάντχερι και Σάρα Ραμίρεζ,που όπως είπε, θα υποδυθεί έναν non-binary, bisexual χαρακτήρα, που ασχολείται με τη stand-up comedy και τα podcast.

Η Πάρκερ δήλωσε ότι η επέκταση του καστ ήταν συναρπαστική.

Στη σειρά 10 επεισοδίων, που προβάλλεται από τις 9 Δεκεμβρίου, θα δούμε ακόμη τον Κρις Νοθ και τον Μάριο Καντόνε, δύο από τους αγαπημένους χαρακτήρες της ορίτζιναλ ιστορίας.