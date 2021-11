Sex And The City: Το «And Just Like That» έχει teaser και ημερομηνία πρεμιέρας

Το HBO Max ανακοίνωσε ότι η νέα σειρά «And Just Like That», αναβίωση του Sex and The City θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 9 Δεκεμβρίου. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα επίσημο teaser trailer με τα νέα όπως και τα αρχικά μέλη του καστ.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Κάρι), η Σίνθια Νίξον (Μιράντα) και η Κριστίν Ντέιβις (Σάρλοτ), που επιστρέφουν στους ρόλους τους, εμφανίζονται ευτυχισμένες μαζί στην αρχή του κλιπ.

Η Κιμ Κατράλ, που υποδύθηκε τη Σαμάνθα δεν θα είναι στη σειρά, ωστόσο το teaser συστήνει τις νέες αφίξεις, Νικόλ Άρι Πάρκερ, Σάρα Ραμίρεζ, Κάρεν Πίτμαν, Σαρίτα Σουντχάρι. Τα μέλη του αρχικού καστ που επιστρέφουν είναι επίσης ο Κρις Νοθ, ο Μάριο Καντόνε, ο Ντέιβιντ Εγκενμπεργκ, ο Ίβαν Χάντλερ, ενώ εμφανίζεται και ο Γουίλι Γκάρσον, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο.