Sex and the City: Η Airbnb νοικιάζει «το διαμέρισμα» της Κάρι Μπράντσο

View this post on Instagram

Από τις 8 Νοεμβρίου, το μεσημέρι, οι θαυμαστές του Sex and the City θα μπορούν να κάνουν κράτηση για μια διανυκτέρευση στο “Carrie’s apartment,” ένα αντίγραφο του διαμερίσματος που έζησε η Κάρι Μπράντσο, που δημιουργήθηκε από την Airbnb και τη Warner Bros στη Νέα Υόρκη. Είναι ένας τρόπος αναβίωσης του SATC, φυσικά, και το διαμέρισμα σχεδιάστηκε για να γιορτάσει το ντεμπούτο του And Just Like That… στο HBO Max αυτόν τον Δεκέμβριο. Επίσης δύο τυχεροί καλεσμένοι θα φάνε και θα κοιμηθούν εκεί με τιμή διανυκτέρευσης μόνο 23 δολάρια.