Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Τι θέλετε, να σταματήσω να μεγαλώνω; Να εξαφανιστώ;

Αφήστε τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το υπόλοιπο καστ του «Sex and the City» να ξεκουραστούν και να αγοράσουν εξωφρενικά μη ρεαλιστικά κομμάτια ακινήτων στο Μανχάταν με την ησυχία τους, εντάξει;

Προφανώς όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η αναβίωση 10 επεισοδίων της αγαπημένης σειράς του HBO με τίτλο «And Just Like That...», ορισμένοι θαυμαστές δεν μπορούσαν παρά να αναρωτηθούν γιατί η σειρά επέστρεψε τόσα χρόνια αργότερα. Επειδή, ναι, σε αυτές τις δύο δεκαετίες που μεσολάβησαν από την πρώτη προβολή του πιλότου, η Πάρκερ και οι υπόλοιπες κυρίες του «Sex and the City» έχουν μεγαλώσει.