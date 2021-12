Το τρέιλερ του «And Just Like That» συναντά τις ηρωίδες του Sex And The City δύο δεκαετίες μετά

Το τρέιλερ του «And Just Like That...» που αναβιώνει το «Sex and the City», είναι επιτέλους εδώ και όπως όλα δείχνουν το στιλ και τοεύστοχο χιούμορ τηςορίτζιναλ σειράς έχουν παραμείνει άθικτα.

Το κλιπ που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, δίνει μία ιδέα ως προς το πώς είναι η Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), η Μιράντα Χομπς (Σίνθια Νίξον) και η Σάρλοτ Γιορκ - Γκόλντενμπλατ (Κριστίν Ντέιβις) δύο και παραπάνω δεκαετίες από την έναρξη της πρωτότυπης σειράς. Σύμφωνα με το τρέιλερ, δίνεται έμφαση στη φιλία και στην οικογένεια, αλλά και στους προβληματισμούς όσον αφορά την αναζήτηση και τη διατήρηση της αγάπης στη μέση ηλικία, ενώ εμφανίζονται και τα νέα πρόσωπα όπως η Σαρίτα Τσάντχερι και η Νικόλ Άρι Πάρκερ.