Με τον σύντροφό της λένε οι πληροφορίες της HuffPost ότι έχει ταξιδέψει η Φαίη Σκορδά στην Καλιφόρνια, την ώρα που ο ο πρώην σύζυγός της Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται στην Τήνο με τους δυο τους γιους. Μην περιμένει φυσικά κανείς να δει τον γοητευτικό αρχιτέκτονα στις αναρτήσεις της, αφού ο ίδιος είχε στείλει επιστολή πέρσι στα Μέσα ώστε να μην δημοσιεύεται το όνομά του και η φωτογραφία του αν και η αγαπημένη του παρουσιάζει μια εκπομπή που ασχολείται (και) με προσωπικές ζωές άλλων ανθρώπων.

Πάτρας- Αντωνά στο Open;

Όσο για τη νυν σύντροφο του Γιώργου Λιάγκα, τη Μαρία Αντωνά, ακούγεται έντονα ότι έχει δώσει τα χέρια με το Open για τη μεσημεριανή εκπομπή του Θανάση Πάτρα, κάτι που εκείνη δεν επιβεβαιώνει όμως, αφού μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου, της οποίας η εκπομπή, αν και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, δεν πήρε- για οικονομικούς λόγους- το πράσινο φως για τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή που θα έχει διάρκεια μικρότερη από δύο ώρες, λέγεται επίσης ότι έχει δώσει τα χέρια η Μαρία Φραγκάκη και η Ναταλία Ανδρικοπούλου για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Ο Λευτέρης Κουμαντάκης θα είναι ο νέος συνεργάτης της Ελένης Τσολάκη στο πρωινό του Σαββατοκύριακου. Πρόκειται για τον παρουσιαστή που είχε διαδεχτεί την Ιωάννα Μαλέσκου όταν αποχώρησε από το ΚΡΗΤΗ TV με προορισμό τον ΣΚΑΪ. Δίπλα στην Ελένη θα βρίσκεται η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης και σε ειδικό ρόλο ένα αντρικό όνομα που θα κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση όταν ανακοινωθεί επίσημα.

Βάφτισαν χτες τον 5 μηνών γιο τους στο Πήλιο η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Το παρών στη βάφτιση του μικρού Μάριου έδωσε και ο κουμπάρος τους Πέτρος Ιακωβίδης, καθώς ο σύζυγος της παρουσιάστριας του «Κοινωνία Ώρα Mega», ανήκει στην ομάδα των μουσικών του.

Χτες Κυριακή έγινε και ο γάμος του ράπερ F.Y (κατά κόσμος Φίλιππος Γιαγκούλης) με την Αλεξία Κεφαλά. Το μυστήριο έγινε στον εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου στο Island με κουμπάρους το ζεύγος Χάρη και Έμιλυς Βαφειά. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Ιωάννα Τούνη η οποία είναι φίλη της νύφης.

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Exathlon

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα για το Exathlon που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή, 31 Αυγούστου στον ΣΚΑΪ. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εντάσεις έχουν ήδη ξεκινήσει αφού τα αγωνίσματα είναι πολύ πιο δύσκολα από αυτά του Survivor (επίσης αυτή την εποχή έχει πολύ μεγάλη υγρασία που κόβει την ανάσα) και αυτή τη φορά δεν ψηφίζει το κοινό για την παραμονή των παικτών.