Ακινητοποιημένοι στα ανοιχτά του νησιού Πόντσα, 8.500 επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου της MSC περιμένουν να φτάσουν στο λιμάνι της Νάπολης.

Το κρουαζιερόπλοιο MSC World Europa έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά λόγω ηλεκτρικής βλάβης, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ζουν στιγμές ανησυχίας και ανασφάλειας, ενώ το πλήρωμα εργάζεται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της βλάβης.

Το πλοίο πραγματοποιούσε περιοδεία σε δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς, όπως η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Γαλλία. Σήμερα είχε προγραμματιστεί να καταπλεύσει στη Νάπολη το πρωί, μετά την αναχώρησή του από τη Γένοβα. Η ηλεκτρική βλάβη σημειώθηκε περίπου στις 5:00 π.μ., αφήνοντας το πλοίο χωρίς λειτουργία των κινητήρων και των προπελών, ενώ οι μηχανικοί βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Οι επιβάτες περιγράφουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. «Έχουμε κολλήσει με τις προπέλες απενεργοποιημένες», ανέφερε ένας από τους επιβάτες, εκφράζοντας την ανησυχία και την αβεβαιότητα που νιώθουν πολλοί μέσα στο τεράστιο πλοίο. Το πλήρωμα προσπαθεί να καθησυχάσει τους επιβάτες, παρέχοντας πληροφορίες για την κατάσταση και ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας.

Οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την πορεία του MSC World Europa και συντονίζοντας ενδεχόμενη βοήθεια από παραπλέοντα πλοία ή ρυμουλκά, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο. Παρά την αναστάτωση, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες αναμένουν με υπομονή την επαναλειτουργία των κινητήρων και την ασφαλή συνέχιση του ταξιδιού τους προς τη Νάπολη.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια στη Μεσόγειο, όπου τεχνικές βλάβες μπορούν να επηρεάσουν χιλιάδες επιβάτες ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης επέμβασης και της οργάνωσης των μέτρων ασφαλείας.