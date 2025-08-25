Για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες εντοπίστηκε κρούσμα με το παράσιτο «screwworm» (γνωστό και ως «σκουλήκι που τρώει σάρκα») σε άνθρωπο.

Η περίπτωση αφορά άτομο από το Μέριλαντ, το οποίο είχε ταξιδέψει στη Γουατεμάλα. Η Beth Thompson, κρατική κτηνίατρος της Νότιας Ντακότα, δήλωσε στο Reuters ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό την περασμένη εβδομάδα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και αξιωματούχος της κυβέρνησης του Μέριλαντ, σημειώνοντας ότι ο ασθενής έλαβε θεραπεία και εφαρμόστηκαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Το screwworm είναι παρασιτική μύγα· τα θηλυκά της γεννούν αυγά σε ανοιχτές πληγές θερμόαιμων ζώων (π.χ. πουλιών και θηλαστικών). Οι προνύμφες τρέφονται με ζωντανή σάρκα, προκαλώντας σοβαρές μολύνσεις και, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσουν στον θάνατο του ξενιστή. Ο τρόπος που εισχωρούν στη σάρκα θυμίζει βίδα που βιδώνεται σε ξύλο, γεγονός που εξηγεί την ονομασία του παρασίτου.

Παρότι οι λοιμώξεις σε ανθρώπους είναι σπάνιες, μπορεί να αποβούν θανατηφόρες. Η θεραπεία απαιτεί την απομάκρυνση εκατοντάδων προνυμφών και σχολαστική απολύμανση, ωστόσο είναι αποτελεσματική όταν εφαρμοστεί γρήγορα.

Σύμφωνα με το Reuters, η εμφάνιση του παρασίτου στις ΗΠΑ αναμένεται να επηρεάσει την αγορά βοείου κρέατος και την κτηνοτροφία, με τις τιμές ήδη σε ιστορικά υψηλά λόγω περιορισμένων αποθεμάτων. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ανακοινώσει την κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή εντόμων που τρέφονται με τις μύγες, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωσή τους, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχει ξεκινήσει και το Μεξικό.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η απειλή απαιτεί συντονισμένη και άμεση δράση, καθώς ένα ζώο μπορεί να πεθάνει μέσα σε λίγες εβδομάδες αν δεν υπάρξει θεραπεία. Οι αγελαδοτρόφοι και οι κρατικοί φορείς παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ το USDA εκτιμά ότι ένα ξέσπασμα στο Τέξας θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε απώλειες ζώων, εργασία και φάρμακα.

Ήδη έχουν τοποθετηθεί παγίδες και έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αξιωματούχοι κατά μήκος των συνόρων, αν και η κυβέρνηση έχει δεχθεί κριτική για τον αργό ρυθμό αύξησης της παραγωγής στείρων μυγών σε εξειδικευμένες μονάδες.

Η υπόθεση καταγράφηκε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη της υπουργού Γεωργίας, Brooke Rollins, στο Τέξας, όπου ανακοίνωσε την κατασκευή νέας μονάδας με στόχο την καταπολέμηση του παρασίτου. Η Rollins έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να κρατήσει το screwworm εκτός ΗΠΑ.

Οι μονάδες αυτές παράγουν μεγάλους αριθμούς αρσενικών μυγών, που στειρώνονται και απελευθερώνονται στη φύση, ώστε να ζευγαρώσουν με τις άγριες θηλυκές και να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός. Η μέθοδος αυτή είχε εξαλείψει το screwworm από τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1960.

Παράλληλα, το Μεξικό κατασκευάζει μονάδα κόστους 51 εκατομμυρίων δολαρίων για τον ίδιο σκοπό. Σύμφωνα με το USDA, θα χρειαστεί η απελευθέρωση περίπου 500 εκατομμυρίων μυγών κάθε εβδομάδα, ώστε το παράσιτο να απωθηθεί έως το Darien Gap, τη ζούγκλα που χωρίζει τον Παναμά από την Κολομβία.