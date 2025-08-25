Έναν περίεργο σχηματισμό που θυμίζει μεσαιωνικό «κράνος» εντόπισε το όχημα Perseverance της NASA στην επιφάνεια του Άρη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science, το «κράνος» κατέγραψε το όργανο Mastcam-Z στις 5 Αυγούστου 2025. Ο σχηματισμός, που θυμίζει κράνος από πανοπλία του ύστερου μεσαίωνα, είναι κάτι που μπορεί να προκύψει και στη Γη λόγω διάβρωσης, υγρασίας ή ακόμα και ηφαιστειακής δραστηριότητας. Το Perseverance είχε βρει κάτι αντίστοιχο και τον Μάρτιο του 2025.

Όπως είπε στο space.com ο Ντέιβιντ Έιγκλ, εκπρόσωπος της ομάδας του Perseverance στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, «αυτός ο βράχος που μοιάζει με καπέλο αποτελείται από σφαιρίδια. Το όνομα του βράχου- στόχου είναι Horneflya και προκαλεί αίσθηση λιγότερο λόγω του σχήματος καπέλου (που φαίνεται γενικά να συνάδει με το πυραμιδοειδές σχήμα που συχνά βλέπουμε…στην επιφάνεια του Άρη) και περισσότερο επειδή αποτελείται σχεδόν πλήρως από σφαιρίδια».

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι σε κάποιους βράχους στον Άρη αυτά τα σφαιρίδια σχηματίζονται όταν το νερό στο έδαφος περνά μέσω πόρων σε ιζηματογενείς βράχους. Ωστόσο δεν είναι βέβαιοι πως όλοι αυτοί σχηματίστηκαν έτσι, και η ομάδα του Perseverance θα έχει να αναλύσει πολλούς βράχους για να βρει απαντήσεις στα αινίγματα της γεωλογίας του Άρη.