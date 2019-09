«Anima I»: Οι πολλαπλές εικόνες του εαυτού στη νέα έκθεση του Γιάννη Βαρελά

Ατομικές εκθέσεις (επιλογή): “Our House”, Galerie Forsblom, Στοκχόλμη (2018); “The Pomegranate Circus / Under The Chair”, Galerie Forsblom, Ελσίνκι (2017); “Monster”, Onassis Cultural Center, Αθήνα (2017); “A Duck and a Crutch”, Galerie Krinzinger, Βιέννη (2016); “Common People”, James Fuentes LLC, Νέα Υόρκη (2016); “New Flags for A New Country / Destroying Elvis”, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Αθήνα (2016); “New Flags for a New Country”, The Breeder Gallery, Αθήνα(2015); “Sleep My Little Sheep Sleep”, Contemporary Arts Center of Cincinnati, ΗΠΑ (2012); “Brown Box and the Broken Theater”, Galerie Krinzinger, Βιέννη (2012).

Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή): “Ametria”, βασισμένο σε μια ιδέα του Roberto Cuoghi, διοργάνωση του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (2015); “Paper – works from the Saatchi Collection”, Saatchi Gallery, Λονδίνο (2013); “Hell As Pavillion”, σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου, Palais de Tokyo, Παρίσι (2013); “Βραβείο ΔΕΣΤΕ 2011”, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα (2011); “Skin Fruit: Selections from The Dakis Joannou Collection”, σε επιμέλεια του Jeff Koons, New Museum, Νέα Υόρκη (2010); “Lebt und arbeitet in Wien III: Stars in a Plastic Bag”, σε επιμέλεια των Ξένια Καλπακτσόγλου, Raphaela Platow, Olga Sviblova και Angela Stief Kunsthalle Wien (2010); New Orleans Biennial Prospect 1, σε επιμέλεια του Dan Cameron, Νέα Ορλεάνη (2008); “Destroy Athens”, 1η Μπιενάλε της Αθήνας, σε επιμέλεια των Ξένια Καλπακτσόγλου, Poka Yio και Αυγουστίνο Ζενάκο, Αθήνα (2007).

Info

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 210 3453111

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη & Κυριακή:10:00-18:00, Παρασκευή & Σάββατο: 10:00-22:00, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: κλειστά Ι Τιμή εισιτηρίου έκθεσης: € 7 I Τιμή μειωμένου εισιτηρίου: €3,5.