Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε ψαρονέφρι με ψητές γλυκοπατάτες και μπαχαρικά.

Θα προσθέσουμε κύμινο και κόλιανδρο, σκόρδο χοντροκομμένο, καπνιστή πάπρικα, ξερό κρεμμύδι, σε πολύ λεπτές φέτες, χυμό λάιμ και γιαούρτι στραγγιστό.

Για γλυκό, μια γαλλική συνταγή, κρέμα μαύρης σοκολάτας ή αλλιώς, «Pots de crème».

Καλή όρεξη.

Ψαρονέφρι με ψητές γλυκοπατάτες και μπαχαρικά

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 10′

Ψήσιμο: 25′

Υλικά

600 γρ. χοιρινό ψαρονέφρι, σε μπαστουνάκια πάχους 1 εκ.

6 γρ. κύμινο σε σκόνη ελάχιστος κόλιανδρος σε σκόνη (προαιρετικό, αλλά επιθυμητό)

1 σκελίδα σκόρδο, χοντροκομμένη

150 γρ. γιαούρτι αγελαδινό, στραγγιστό

10 ml χυμός λάιμ (ή λεμονιού)

600 γρ. γλυκοπατάτες, καθαρισμένες, σε κυβάκια 1,5 εκ.

6 γρ. καπνιστή πάπρικα

½ ξερό κρεμμύδι, σε πολύ λεπτές φέτες

10 γρ. φυλλαράκια φρέσκου κόλιανδρου (ή μαϊντανού), ψιλοκομμένα

70 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα μπαστουνάκια χοιρινού με 30 ml από το ελαιόλαδο, το κύμινο, τον κόλιανδρο (αν χρησιμοποιήσουμε), το σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε στο ψυγείο για 10′ να μαριναριστεί.

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε καλά το γιαούρτι, αλατοπίπερο και τον χυμό λάιμ και το βάζουμε και αυτό στο ψυγείο μέχρι να σερβίρουμε.

Παράλληλα, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Στρώνουμε με χαρτί ψησίματος ένα μέτριο ταψί. Ρίχνουμε εκεί τα κυβάκια γλυκοπατάτας, άλλα 30 ml από το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και την καπνιστή πάπρικα. Ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας, απλώνουμε τα κυβάκια σε μονή στρώση και ψήνουμε για 20′-25′, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν.

Παράλληλα, βάζουμε να κάψει καλά ένα σκέτο αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Ρίχνουμε εκεί τα μπαστουνάκια του χοιρινού, χωρίς άλλη λιπαρή ουσία, και τα ψήνουμε για 5′-6′ ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να ροδίσουν. Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Ξεφουρνίζουμε τις γλυκοπατάτες και τις απλώνουμε σε μια πιατέλα. Από πάνω τακτοποιούμε τα μπαστουνάκια του χοιρινού και ραντίζουμε με το λιγοστό υπόλοιπο ελαιόλαδο. Σκορπίζουμε το κρεμμύδι και τα φυλλαράκια του μυρωδικού.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #237», σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Κρέμα μαύρης σοκολάτας, από τη Γαλλία (Pots de crème)

iStock

Μερίδες: 8

Προετοιμασία: 50′

Αναμονή: 4 ώρες

Υλικά

100 γρ. κουβερτούρα με 70-72% κακάο, ψιλοκομμένη

240 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

240 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

4 κρόκοι από μεγάλου μεγέθους αυγά

2 κ.σ. ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική

για το σερβίρισμα

100 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, χτυπημένη σε σφιχτή σαντιγί

λίγη κουβερτούρα με 70-72% κακάο, χοντροτριμμένη

Εκτέλεση

Αρχικά ρίχνουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα σε ένα μεγάλο μπολ και αφήνουμε κατά μέρος.

Στη συνέχεια, ζεσταίνουμε, σε μια κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά το γάλα, την κρέμα γάλακτος και τη βανίλια, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι το μείγμα να αρχίσει να κοχλάζει πολύ ήπια, αλλά να μη βράσει και φουσκώσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε με το σύρμα τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να αναμειχθούν καλά και η ζάχαρη σχεδόν να λιώσει. Ρίχνουμε αργά στο μείγμα αυγών περίπου το 1/3 από το καυτό μείγμα της κατσαρόλας, ανακατεύοντας έντονα και γρήγορα με το σύρμα.

Αδειάζουμε το μείγμα του μπολ πίσω στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε και τοποθετούμε σε χαμηλή φωτιά. Ζεσταίνουμε το μείγμα ανακατεύοντας ασταμάτητα με το σύρμα, μέχρι να φτιάξουμε μια κρέμα που να δέσει ελαφρώς και να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, αδειάζουμε αμέσως την καυτή κρέμα στο μπολ με την ψιλοκομμένη κουβερτούρα και αφήνουμε για 1′-2′. Ανακατεύουμε πολύ καλά με ελαστική σπάτουλα (ή χτυπάμε με ραβδομπλέντερ), μέχρι να γίνει μια σοκολατένια κρέμα ομοιογενής και εντελώς λεία.

Τη μοιράζουμε σε 8 μικρά μπολάκια χωρητικότητας περίπου 125 ml το καθένα. Σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη που να εφάπτεται στην επιφάνεια της κρέμας, για να μη σχηματιστεί κρούστα, και αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 1 ώρα. Βάζουμε τα μπολάκια στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες, μέχρι η κρέμα να σφίξει καλά και να κρυώσει.

για το σερβίρισμα

Για να σερβίρουμε, βγάζουμε τα μπολάκια από το ψυγείο και τα αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 15′-30′. Γαρνίρουμε με τη σαντιγί και την τριμμένη κουβερτούρα και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #60».