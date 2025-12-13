Το άδοξο τέλος στη συνεργασία -αλλά και τη φιλία- της Έλενας Χριστοπούλου και της Πηνελόπης Αναστασοπούλου επισφραγίστηκε με ένα unfollow στο Instagram. Σύμφωνα με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» η Έλενα ήταν εκείνη που σταμάτησε πρώτη να ακολουθεί την Πηνελόπη, όταν τελευταία αποφάσισε να αποχωρήσει από το πρακτορείο της.

Οι πληροφορίες της HuffPost λένε ότι αυτό δεν συνέβη μόνο επειδή η Πηνελόπη δεν ήταν ευχαριστημένη από την εξέλιξη της συνεργασίας τους αλλά η αφορμή για τη ρήξη τους ήταν η εκπομπή Real View στην οποία τελικά προσέλαβαν τη μάνατζέρ της και όχι εκείνη.

Advertisement

Advertisement

Κάποιοι αναφέρουν ότι το όνομα της Πηνελόπης Αναστασοπούλου είχε πέσει κάποια στιγμή στο τραπέζι των συζητήσεων ως πρόταση της Έλενας Χριστοπούλου αλλά τελικά αποφασίστηκε να προτιμηθεί μόνο η Σοφία Μουτίδου από την παλιά ομάδα του The Booth. Πάντως η Πηνελόπη δεν έκανε ποτέ επαφή ή ραντεβού για το Real View με τον project manager Θέμη Μάλλη που είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην επιλογή των προσώπων.

Η Σοφία Κουρτίδου, η Κρυσταλλία, η Σοφία Μουτίδου και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου είχαν συμπαρουσιάσει το The Booth στο Open.

Εξάλλου αυτό που είχε ακουστεί έντονα ήταν ότι η αρχική πρόταση ήταν η Έλενα Χριστοπούλου να βρίσκεται δίπλα στην Κατερίνα Καραβάτου, η οποία τελικά προτίμησε να παραμείνει στον ΑΝΤ1, ενώ η Ελίνα Παπίλα ήταν ένα πρόσωπο που είχε κάνει συζητήσεις με την εταιρεία παραγωγής Barking Well αρκετό καιρό πριν, όταν ακόμα η Έλενα Χριστοπούλου εμφανιζόταν στο TV Queen, ενώ η Δάφνη Καραβοκύρη είχε δεχτεί αρχικά προσέγγιση για να είναι στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου αλλά στο μεταξύ η Παραγωγή άλλαξε χέρια.

Όταν η Αναστασοπούλου και η Χριστοπούλου στήριζαν δημόσια η μία την άλλη

Τα τελευταία χρόνια, η Έλενα Χριστοπούλου και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου είχαν στηρίξει πολλές φορές δημόσια η μία την άλλη. Η πρώτη είχε πάρει το μέρος της στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ η δεύτερη είχε πάρει θέση υπέρ της στη διαμάχη της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Αυτή η γυναίκα ξέρει πολύ καλά τι να κάνει για να κρατήσει την ισορροπία μέσα της» έλεγε τον περασμένο Νοέμβριο η Πηνελόπη Αναστασοπούλου για την -τότε- μάνατζέρ της σχετικά με τη δικαστική της διαμάχη με την Ηλιάνα.

«Η Πηνελόπη κατακρίθηκε και πέρασε πολύ δύσκολα, ενώ είχε όλη αυτή τη διαδικασία με τα δικαστήρια. Τα έχω ζήσει μαζί της. Η Πηνελόπη είναι μια γυναίκα βράχος, έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα πάνω της, για τα οποία μπορεί να μην ήταν έτοιμη. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ’ όλα. Νομίζουμε ότι μπορεί να τα καταφέρουμε, αλλά κάπου κλατάρουμε», είχε σχολιάσει πριν από τρία χρόνια η Έλενα Χριστοπούλου για τη διαμάχη της Αναστασοπούλου με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Αυτή τη στιγμή η Έλενα Χριστοπούλου και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δεν έχουν καμία επαφή ούτε έχουν θελήσει να τοποθετηθεί δημόσια για τους λόγους της ξαφνικής απομάκρυνσής τους.