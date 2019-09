Art Athina: Όλα όσα θα συμβούν στο Ζάππειο

Η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα -η ανθεκτική, όπως αποδείχτηκε (και πλέον φθινοπωρινή)- Art Athina 2019 εγκαινιάζεται την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στις 19.00 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο και από το Σάββατο 14 έως και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, υποδέχεται το φιλότεχνο κοινό της πόλης στους χώρους του Ζαππείου και όχι μόνο: Μία ενότητα, της φετινής διοργάνωσης, το Video, θα βρει στέγη κάτω από τα άστρα του αθηναϊκού ουρανού, στον παλαιότερο εν λειτουργία θερινό κινηματογράφο της Αθήνας, στην Αίγλη Ζαππείου.

Εκτός από την κυρίως έκθεση -εφέτος συμμετέχουν 36 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό- η Art Athina έχει συζητήσεις, περφόμανς και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών, εφήβους και τους συνοδούς τους.

Για δεύτερη φορά στο κέντρο της πόλης -επιλογή που επικροτήθηκε από την πλειονότητα των επισκεπτών– η φουάρ επιστρέφει με το κύριο μέρος τους προγράμματος της. Τον Ιούνιο είχε προηγηθεί το Art Athina Summer Pop Up που φιλοξενήθηκε σε κτίριο της οδού Αιόλου και στο οποίο συμμετείχαν γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επρόκειτο για μια έκθεση - προάγγελο της Art Athina 2019 που σχεδίασε η οργανωτική ομάδα της φουάρ, με επικεφαλής την καλλιτεχνική διευθύντρια, Σταματία Δημητρακοπούλου και η οποία έδωσε την ευκαιρία στην Art Athina να είναι συνεπής στο καλοκαιρινό της ραντεβού με το φιλότεχνο κοινό, παρά τα εμπόδια που προέκυψαν σχετικά με την παραχώρηση του Ακροπόλ Παλλάς στον Πανελλήνιο Αιθουσών Τέχνης και την Art Athina 2019.

Το πρόγραμμα της Art Athina

Main: Η κυρίως έκθεση στους βασικούς χώρους του Ζαππείου Μεγάρου, όπου γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.

Video: Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει βίντεο καλλιτεχνών επιλεγμένα από το Daata Editions, μια πλατφόρμα που αναθέτει βίντεο, ήχο, ποίηση και ιστοσελίδες σε μια νέα γενιά καλλιτεχνών που δουλεύουν με κινούμενη εικόνα και ήχο, το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ καθώς και ανεξάρτητους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Την επιμέλεια υπογράφει η καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Athina, Σταματία Δημητρακοπούλου και οι προβολές θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο βράδυ της διοργάνωσης στον θερινό κινηματογράφο Αίγλη Ζαππείου.

Talks: Σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τον κόσμο της τέχνης- διευθυντές μουσείων, επιμελητές φουάρ, ιστορικούς τέχνης - προσκαλεί η ανεξάρτητη επιμελήτρια Κατερίνα Νίκου που φέτος, για δεύτερη χρονιά, υπογράφει το πρόγραμμα συζητήσεων της ArtAthina με κεντρικό άξονα συζήτησης το ερώτημα “Το μέλλον είναι το Τώρα;” Επισυνάπτεται αναλυτικά το πρόγραμμα.

Live: Είναι το πρόγραμμα περφόρμανς από εικαστικούς καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από τις συμμετέχουσες γκαλερί της Art Athina 2019 και θα πραγματοποιηθεί καθ′ όλη τη διάρκεια της φουάρ σε χώρους εντός του Ζαππείου Μεγάρου. Η φετινή έκδοση, την οποία επιμελείται η επίκουρη καθηγήτρια στο City University New York και συντονίστρια στο Raymond Pettibon Studio, Σωζήτα Γκουντούνα, φωτίζει την εξέλιξη της θεατρικότητας της περφόρμανς από την προέλευσή της στο θέατρο έως τη σημερινή της εφαρμογή σε άλλες μορφές τέχνης, και επικεντρώνεται στις πρακτικές συνεργασίας μεταξύ ιστορικών εικαστικών καλλιτεχνών που έχουν πειραματιστεί με την περφόρμανς και νεότερων καλλιτεχνών.

Educational Program: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Art Athina - We are the future» είναι σχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA, για παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών, εφήβους και τους συνοδούς τους. Αναπτύσσεται μέσα από 10 και πλέον πολυσυλλεκτικά workshops που εστιάζουν στη ζωγραφική, την doodle art, τις κατασκευές, το κολάζ το ψηφιδωτό, το παιχνίδι μυστηρίου και τη χαρακτική. Την υλοποίηση τους αναλαμβάνουν έμπειροι εικαστικοί, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, ερευνητές και πολιτιστικές ομάδες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Το στήσιμο της έκθεσης μέσα από δέκα φωτογραφίες