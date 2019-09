Νύχτες Πρεμιέρας: Το πρόγραμμα, τα αφιερώματα και η νέα ταινία του Λάνθιμου

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα οι Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν στο ελληνικό κοινό ταινίες που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία σε μεγάλα Ευρωπαϊκά - και όχι μόνο - φεστιβάλ. Στη λίστα με τις ταινίες που ξεχωρίζουν βρίσκονται οι «Πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται» («Portrait of a Lady on Fire») της Σελίν Σιαμά η οποία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Καννών 2019, «The Farewell» της Λούλου Γουάνγκ, «Το Χρυσό Γάντι» («The Golden Glove») του Φατίχ Ακιν, «Τα Γεράκια της Νύχτας» («Bacurau»). Το φεστιβάλ προβάλει τον «Ηλεκτρικό Κύκνο», ταινία μεσαίου μήκους της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, η πρεμιέρα της οποίας έγινε στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Επιπλέον, η κινηματογραφική μεταφορά του best - seller μυθιστορήματος της Ντόνα Ταρτ «Η Καρδερίνα» (The Goldfinch) σε σκηνοθεσία του Τζον Κρόουλεϊ είναι μια απο τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του φεστιβάλ, καθώς και το «Sorry We Missed You» σε σκηνοθεσία του Κεν Λόουτς.

Αφιερώματα

Μουσικά Ντοκιμαντέρ

Στο φετινό τμήμα - αφιέρωμα στη μουσική υπάρχει ποικιλία ως προς τα ντοκιμαντέρ. Η ζωή του θρύλου της τζαζ Μάιλς Ντέιβις ξετυλίγεται στο «Miles Davis: Birth of the Cool» σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Εμμυ ντοκιμαντερίστα Στάνλεϊ Νέλσον. Η ταλαντούχα μουσικός της τζαζ με την μοναδική φωνή Ελα Φιτζέραλντ, κατάφερε να ξεσηκώση το θέατρο «Απόλλο» το 1934 και έκτοτε η καριέρα της εκτοξεύτηκε. Ο Λέσλι Γούντχεντ κινηματογραφεί την πορεία της στο ντοκιμαντέρ «Ella Fitzgerald: Just One of Those Things» και ο Σίντνεϊ Πόλακ σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ για την Αρίθα Φράνκλιν, «Amazing Grace». Αλλο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί και αποτελεί ειδική αναφορά είναι το «Blinded by the Light» της Γκούριντερ Τσάντα με σάουντρακ του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Οι συντελεστές του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ανακοίνωσαν το αφιέρωμα στον Εντουαρντ Γιανγκ με τίτλο «Αστικοί Μύθοι: Αφιέρωμα στον Εντουαρτ Γιανγκ» το οποίο παρουσιάζει το έργο του μέσα από επτά ταινίες του δημοφιλούς Ασιάτη σκηνοθέτη. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Tapei στην Ελλάδα.

Το Ξύπνημα της Ανοιξης

Ο Λουκάς Κατσέλης, καλλιτεχνικός Διευθυντής των Νυχτών Πρεμιέρας και κριτικός κινηματογράφου, μίλησε στην συνέντευξη Τύπου για το ιδιαίτερο αφιέρωμα στο Τσεχικό Νέο Κύμα, «Το Ξύπνημα της Ανοιξης». Το φεστιβάλ ταξιδεύει στο παρελθόν και συγκεκριμένα στη δεκαετία του ’60 και επιλέγει 12 τσέχικες ταινίες - ορόσημα για τους κινηματογράφους της Αθήνας, ανάμεσά τους και το πρώτο κινηματογραφικό εγχείρημα του Γιαν Νιέμετς, «Διαμάντια της Νύχτας» (1964).