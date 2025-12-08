Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι όσοι οδηγοί χρειάζεται να ταξιδέψουν οδικώς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ή το αντίστροφο, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι οδηγοί, μάλιστα, θα πρέπει να υπολογίσουν ότι το ταξίδι τους απαιτεί αυτό το διάστημα περισσότερες από πέντε ώρες.

Ξεκινώντας το ταξίδι από την Αθήνα, το πρώτο μπλόκο αγροτών που θα συναντήσει κάποιος είναι στον κόμβο της Θήβας, όπου αναγκαστικά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτρέπεται στον Κόμβο Ριτσώνας μέχρι τον Κόμβο Στρατοπέδου, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά. Επειδή, όμως, υπάρχει και ένα δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του Κάστρου, οι οδηγοί ουσιαστικά θα «δουν» ξανά εθνική οδό μετά το Κάστρο και αφού χρειαστούν τουλάχιστον είκοσι λεπτά παραπάνω στον δρόμο.

Επόμενη παράκαμψη από την έξοδο της Τανάγρας μέχρι εκείνη στις Λιβανάτες, για να αποφύγουν το μπλόκο των τρακτέρ στην Αταλάντη.

Στον νομό Φθιώτιδας, οι αγρότες έχουν συγκεντρωθεί στον Μπράλο, αλλά εκεί η παράκαμψη είναι πάρα πολύ μικρή, το ίδιο και ο χρόνος που θα χάσει ένας ταξιδιώτης.

Στη Θεσσαλία κτηνοτρόφοι και γεωργοί έχουν τοποθετήσει τρακτέρ και μηχανήματα στις Μικροθήβες. Και σε αυτό το σημείο, όμως, είναι μικρή η παράκαμψη με τους οδηγούς να βγαίνουν στην έξοδο Φάρσαλα – Νέα Αγχίαλος και να μπαίνουν στην εθνική από τον ίδιο κόμβο, λίγα μέτρα μακριά.

Επόμενη και τελευταία παράκαμψη μέχρι τη Θεσσαλονίκη είναι εκείνη στην περιοχή Σοφάδες, όπου τα οχήματα αναγκαστικά εκτρέπονται εκτός Ε65 και επανέρχονται στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας στον κόμβο Τρικάλων.

Με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς, τα μπλόκα που θα συναντήοσουν και οι απαιτούμενες παρακάμψεις θα διαμορφώσουν ένα ταξίδι που θα ξεπεράσει πιθανότατα τις 5 ώρες.

Προσοχή, όμως, γιατί τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες αναπροσαρμόζουν τον σχεδιασμό τους και χωρίς να ενημερώσουν τις αρχές προχωρούν σε αιφνιδιαστικούς αποκλεισμούς δρόμων.