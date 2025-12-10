Έχοντας μόλις μπει στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε το παρών στο Χριστουγεννιάτικο dinner gala του σωματείο «Ελπίδα». Η 40χρονη παρουσιάστρια δεν συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή (υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης τον περασμένο μήνα) αλλά από την ενδυματολόγο της, Γεωργία Παντελέ, ενώ αποχώρησε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Ήθελε πολύ να τον ακούσει γιατί τους συνδέει και φιλική σχέση αλλά τώρα με την εγκυμοσύνη κουράζεται πιο εύκολα και κοιμάται νωρίς» λέει πηγή από το περιβάλλον της στη HuffPost.

Advertisement

Advertisement

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Δέσποινα Μοιραράκη και η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε φόρεμα Nash αξίας 180 ευρώ που συνδύασε με κοσμήματα Zolotas και παλτό του οίκου Celine. Στο ίδιο τραπέζι καθόταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή -που παρουσίασε τη φιλανθρωπική βραδιά- με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, η Δέσποινα Μοιραράκη και ο Γιώργος Ντάβλας με τη σύζυγό του, Έλενα.

Κατερίνα Καινούργιου: «Και στην εγκυμοσύνη μπορείς να είσαι ωραία, να είσαι κομψή, να είσαι και σέξι»

Έχοντας προσθέσει εννέα κιλά στη σιλουέτα της, η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει πλέον προτίμηση στα στενά, ελαστικά υφάσματα που διαγράφουν την κοιλίτσα της. Πολλές φορές μάλιστα έχει «παραπονεθεί» μέσα από τον αέρα της εκπομπής της ότι ο άντρας της τη μαλώνει όταν παρασύρεται με το φαγητό αφού και ο γυναικολόγος της, Αλέξανδρος Τζαφεράκος, την έχει συμβουλεύσει να τρώει υγιεινά.

Την ίδια στιγμή, οι επιδόσεις της εκπομπής της σημείωσαν μεγάλη άνοδο την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου. Η Κατερίνα ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό με 20,7% αλλά και στο σύνολο με 17,3% ενώ στις γυναίκες 25-44 τα ποσοστά άγγιξαν το 38%.