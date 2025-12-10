«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σόφι σήμερα το πρωί (γνωστή και ως Maddy, γνωστή και ως Mummy). Πέθανε ειρηνικά, με τις τελευταίες της μέρες γεμάτες με τις αληθινές της αγάπες: οικογένεια και μουσική και ζεστασιά και Χριστούγεννα και χαρά».

Με λόγια αγάπης κι ευγνωμοσύνης, η οικογένεια της βρετανίδας συγγραφέως, Σόφι Κινσέλα, αποχαιρετά την βραβευμένη δημιουργό ευπώλητων βιβλίων που έφυγε από τη ζωή νέα δίνοντας σκληρή μάχη με επιθετικό καρκίνο στον εγκέφαλο.

Η βρετανίδα συγγραφέας άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη λογοτεχνία με τη σειρά «Ψωνίζω άρα υπάρχω» και αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.

Ποια ήταν η Σόφι Κινσέλα

Η Σόφι Κινσέλα γεννήθηκε το 1969 στο Λονδίνο. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες, φιλοσοφία και οικονομικά στο Νιου Κόλετζ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Έχει εργαστεί ως δασκάλα και δημοσιογράφος με ειδίκευση σε οικονομικά θέματα. Το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο έγραψε στην ηλικία των 24 ετών και εκδόθηκε με το πραγματικό της όνομα, Μάντελιν Ουίκαμ, αγκαλιάστηκε από αναγνώστες και κριτικούς και μπήκε στη λίστα των μπεστ σέλερ. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες και έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Ανάμεσά τους και η πασίγνωστη σειρά «Ψωνίζω άρα υπάρχω» (κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη), η οποία έχει γυριστεί κινηματογραφική ταινία. Το μυθιστόρημα «Νοικοκυρά για κλάματα» ήταν υποψήφιο για το British Book Award 2006, ενώ γυρίζεται κινηματογραφική ταινία το «Τρελοκόριτσα» καθώς και το «Με θυμάσαι;». Η συγγραφέας ανακηρύχθηκε «Γυναίκα της Χρονιάς 2009» από τους αναγνώστες του περιοδικού Glamour της Αμερικής. Το «Αναζητώντας την Όντρεϋ» (Εκδόσεις Πατάκη) είναι το πρώτο της εφηβικό μυθιστόρημα. Η Σόφι Κινσέλα ζούσε στο Λονδίνο με τον άνδρα της και τα τρία παιδιά τους.

ΠΗΓΗ βιογραφικού: Εκδόσεις Πατάκη.