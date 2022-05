«Avatar 2»: 148,6 εκατ. views μέσα στις πρώτες 24 ώρες είχε το τρέιλερ

Το πρώτο teaser trailer του σίκουελ «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 9 Μαΐου (το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε είχε παίξει στους αμερικανικούς κινηματογράφους πριν από την προβολή της ταινίας «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»), προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον.