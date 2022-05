«Avatar: The Way of Water»: Το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου σίκουελ είναι εδώ

Μετά από 13 χρόνια και πολλές καθυστερήσεις, τα 20th Century Studios έδωσαν επιτέλους στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από το «Avatar 2» του Τζέιμς Κάμερον, που έρχεται στους κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για το «Avatar: The Way of Water», το πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.