Άγιος Γεώργιος: Το μοτίβο του νέου που σκοτώνει τον δράκο

bpperry via Getty Images Ιορδανία ορθόδοξη εκκλησία Madaba Church was created in the late 1800s and houses many famous mosaics

ilbusca via Getty Images Antique dotprinted photo of paintings: Princess and St.George

DEA / C. BALOSSINI via Getty Images St George killing the dragon, detail from the fresco by Lazzaro Tavarone redone by Ludovico Pogliaghi, facade of Palazzo San Giorgio, Genoa, Liguria, Italy, 17th century. Detail.

Ένα από τα πρώτα παραδείγματα του συγκεκριμένου μοτίβου προέρχεται από την αρχαία ελληνική ιστορία του Περσέα, ο οποίος διασώζει τη πριγκίπισσα Ανδρομέδα από ένα θαλάσσιο τέρας που περιγράφεται συχνά σαν να μοιάζει με φίδι ή δράκο. Παρόμοια είναι και η ιστορία του μυθικού ήρωα Ηρακλή ο οποίος σώζει την πριγκίπισσα της Τροίας Ησιόνη.

Λόγω της ιπποτικής του συμπεριφοράς, ο Άγιος Γεώργιος έγινε δημοφιλής στην Ευρώπη κατά το 10ο αιώνα, με αποτέλεσμα κατά το 15ο αιώνα η γιορτή του να είναι ίση σε σημασία και δημοφιλία με αυτή των Χριστουγέννων. Στο Συμβούλιο της Οξφόρδης το 1222, η ημέρα του Αγίου Γεωργίου κηρύχθηκε επίσημη αργία και το 14ο αιώνα έγινε προστάτης Άγιος της χώρας. Είναι επίσης ο προστάτης Άγιος της Μόσχας, της Αραγονίας, της Γεωργίας και της Καταλονίας, ενώ μέχρι το 18ο αιώνα ήταν και της Πορτογαλίας. Ο Άγιος Γεώργιος, όντας προστάτης Άγιος της Αγγλίας και έφιππος, θεωρείτο από το σχετικό θρύλο και ως προστάτης Άγιος των ιπποτών της Στρογγυλής Τράπεζας.

Το μοτίβο του νεαρού που σκοτώνει τον Δράκο και σώζει την κοπέλα αποτέλεσε σύμβολο ιπποσύνης και κομμάτι μύθων και παραμυθιών.Ουσιαστικά, η ιστορία του είναι γεμάτη συμβολισμούς και αλληγορίες που έχουν ως σκοπό να παρουσιάσουν την μετάβαση από τη παγανιστική στη χριστιανική εποχή. Ο μύθος του Αγίου Γεωργίου έχει πολλά κοινά στοιχεία με το γαλλικό παραμύθι Georgic and Merlin το οποίο με την σειρά του μοιάζει με ένα ιταλικό παραμύθι του Στραπαρόλα. Στην ίδια κατηγορία ιστοριών ανήκουν και τα νορβηγικά παραμύθια The Three Princesses of Whiteland και The Giant Who Had No Heart in His Body, όπως και το σκωτσέζικο The Sea-Maiden.

Η όμορφη κόρη που χρειάζεται προστασία είναι το πρότυπο της ηρωίδας που συναντάμε σε πολλές ιστορίες, κυρίως εκείνες που συνδέονται με τη Μεσαιωνική Ευρώπη.Οι ιππότες, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν εκείνοι που προστάτευαν τις κοπέλες ευγενικής καταγωγής από όποιους κινδύνους μέχρι να δοθούν στο μέλλοντα σύζυγο και να παντρευτούν.Σε πολλές περιπτώσεις, ανάμεσα στην όμορφη κόρη και τον Ιππότη, καθώς ήταν το μόνο αρσενικό που έβλεπε η κοπέλα, αναπτυσσόταν ερωτική διάθεση και πολλές από τις κόρες ευγενικής καταγωγής ερωτεύονταν παράφορα τον ιππότη - σωματοφύλακα που τις προστάτευε.

Στο πλαίσιο αυτό βασίζεται και το έργο «The Wedding of St. George and Princess Sabra» του Ντάντε Γκάμπριελ Ροσέτι (Άγγλος ποιητής, ζωγράφος και μεταφραστής) ο οποίος εμπνεύστηκε από τους μύθους του Αρθουριανού κύκλου.