Ο Ιλον Mασκ υλοποιεί την απειλή του να μηνύσει την Apple ενώ στο στόχαστρό του είναι πλέον και η OpenAI.

Δύο από τις εταιρείες του Mασκ κατέθεσαν αγωγή εναντίον της Apple και της OpenAI τη Δευτέρα, κατηγορώντας τις για μονοπωλιακή συμπεριφορά και για χρήση της αντίστοιχης θέσης τους στην αγορά των smartphone και της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό να εμποδίσουν την ανάπτυξη των τεχνολογικών εταιρειών του.

Η εταιρεία κοινωνικών μέσων του Mασκ, η X, πρώην Twitter και η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του, xAI, η οποία διαχειρίζεται το chatbot Grok, ισχυρίστηκαν στην αγωγή ότι η Apple και η OpenAI είχαν εμπλακεί σε ένα «σχέδιο αθέμιτου ανταγωνισμού» που προκάλεσε ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Συνεργαζόμενοι, οι εναγόμενοι Apple και OpenAI έχουν κλειδώσει τις αγορές για να διατηρήσουν τα μονοπώλιά τους και να εμποδίσουν καινοτόμους όπως η X και η xAI να ανταγωνιστούν», αναφέρει η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας.

Η OpenAI επέκρινε την αγωγή σε δήλωση προς το Business Insider.

«Αυτή η τελευταία αγωγή ακολουθεί το συνεχιζόμενο μοτίβο παρενόχλησης του κ. Mασκ», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI τη Δευτέρα.

Η Apple, η οποία δεν σχολίασε αμέσως την αγωγή, είχε δηλώσει προηγουμένως στο Business Insider ότι το App Store «έχει σχεδιαστεί για να είναι δίκαιο και αμερόληπτο».

«Παρουσιάζουμε χιλιάδες εφαρμογές μέσω διαγραμμάτων, αλγοριθμικών προτάσεων και επιλεγμένων λιστών που έχουν επιλεγεί από ειδικούς με βάση αντικειμενικά κριτήρια», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η αγωγή της Δευτέρας στοχεύει στη συμφωνία μεταξύ της Apple και της OpenAI, που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2024, η οποία ενσωματώνει τη λειτουργικότητα του ChatGPT στο iOS μέσω του Apple Intelligence και της Siri.

Η αγωγή της X ισχυρίζεται ότι η συμφωνία αυτή εμποδίζει άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης — συμπεριλαμβανομένων των xAI, Google και Anthropic — να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους με την ενσωμάτωση στο iPhone. Η αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι η OpenAI θα μπορούσε να αποκτά πολύτιμα δεδομένα εκπαίδευσης από τις προτροπές των χρηστών iPhone, στα οποία οι ανταγωνιστές της δεν έχουν πρόσβαση.

«Αν δεν υπήρχε η αποκλειστική συμφωνία με την OpenAI, η Apple δεν θα είχε κανένα λόγο να μην προβάλλει πιο εμφανώς την εφαρμογή X και την εφαρμογή Grok στο App Store της», ισχυρίζεται.

