Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-μιουνγκ ότι αν οι πρόεδροι Ρωσίας και Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν συναντηθούν τότε ενδεχομένως υπάρξουν συνέπειες.

«Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν. Δεν ξέρω αν θα συναντηθούν. Ίσως παρευρεθώ, ίσως και όχι. Ενδέχεται να υπάρξουν συνέπειες αν δεν συναντηθούν. Θα δούμε τι θα συμβεί σε μια-δυο εβδομάδες, και τότε θα παρέμβω.», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ μίλησε επίσης για την «τεράστια αντιπάθεια» που έχουν μεταξύ τους του Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε ότι εκείνος θα ήθελε να συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

«Είναι πολύ περίπλοκο, είναι πολύ προσωπικό από την πλευρά τους. Υπάρχει τεράστια προσωπική αντιπάθεια μεταξύ των δύο ανδρών και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», είπε.

«Αλλά θα ήθελα να τους δω να συναντιούνται πρώτα. Θα ήθελαν να είμαι εκεί. Μπορεί να είμαι εκεί, μπορεί και όχι. Θα δω.».

Το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας συζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα πως συζήτησε το ενδεχόμενο κυρώσεων και άλλων μέσων άσκησης πίεσης σε βάρος της Ρωσίας με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ, που επισκέπτεται τη χώρα του.

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον ειδικό Απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους, να τους αναγκάσουμε να λάβουν μέρος σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Κυρώσεις, δασμοί, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον και το Κίεβο επεξεργάζονται το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, τις οποίες έχει ζητήσει το Κίεβο από τους δυτικούς συμμάχους του για να προστατευτεί από μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις στην περίπτωση επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι είπε πως αναμένει πως τα κύρια σημεία τους θα σκιαγραφηθούν «σύντομα».

Ο Κιθ Κέλογκ επισκέφθηκε την Ουκρανία για να συμμετάσχει το περασμένο Σαββατοκύριακο στους εορτασμούς για την Ανεξαρτησία της χώρας.