Coldplay: Διπλό sold out στο ΟΑΚΑ για το καλοκαίρι του 2024

Η είδηση μόλις πριν από μία εβδομάδα ότι οι Coldplay έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024 στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας τους World Tour Music Of The Spheres , προκάλεσε ενθουσιασμό.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, Παρασκευή 28 Ιουλίου, με ανάρτηση της διοργανώτριας εταιρείας, και οι δύο συναυλίες της βρετανικής μπάντας στο ΟΑΚΑ, 8 και 9 Ιουλίου 2024, είναι πλέον sold out .

Τα δύο back-to-back SOLD OUT στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθιστούν το Music of the Spheres World Tour το πιο ιστορικό συναυλιακό γεγονός στην Ελλάδα!