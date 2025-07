Στη συναυλία των Coldplay στις 16 Ιουλίου, στο στάδιο Gillette στο Foxborough της Μασαχουσέτης, η «Kiss Cam» εστίασε σε ένα ζευγάρι την ώρα που αγκαλιαζόταν. Ωστόσο, αντί να ακολουθήσει το αναμενόμενο φιλί, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το πλάνο και η γυναίκα γύρισε την πλάτη της στην κάμερα, προκαλώντας αμέσως την καχυποψία του κοινού.

Η Grace Springer, θεατής της συναυλίας, κατέγραψε τη σκηνή σε βίντεο, έχοντας στραμμένο το κινητό της στο jumbotron «σε περίπτωση που» εμφανιζόταν η ίδια και η παρέα της. Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, σχολίασε χιουμοριστικά από τη σκηνή: «Ω, κοιτάξτε αυτούς τους δύο. Είτε είναι μαζί είτε είναι πολύ ντροπαλοί».

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc