Οι Coldplay για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024

Οι Coldplay ανακοίνωσαν μία νέα σειρά ημερομηνιών στην Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2024, στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας τους με τίτλο World Tour Music Of The Spheres.

Στις ημερομηνίες αυτές περιλαμβάνονται για πρώτη φορά συναυλίες τους στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία, ενώ επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια σε Ρώμη και Βουδαπέστη.

Πρώτος σταθμός είναι η Αθήνα, στις 8 Ιουνίου 2024, όπου οι Coldplay θα εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ.

Η γενική προπώληση για όλους τους σταθμούς της περιοδείας ανοίγει την Παρασκευή 28 Ιουλίου, ωστόσο η εγγραφή στο coldplay.com δίνει πρόσβαση στην προπώληση εισιτήριων από τις 25 Ιουλίου.

Το The Music of the Spheres World Tour ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 και το συγκρότημα έκτοτε έχει πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια.

Η μπάντα δημιουργήθηκε το 1997 και έχει εννέα στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Music of the Spheres, που κυκλοφόρησε το 2021.

Το πρόγραμμα της περιοδείας των Coldplay:

Σεπτέμβριος 2023

20: Seattle, WA - Lumen Field (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

22: Vancouver, BC - BC Place (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

23: Vancouver, BC - BC Place (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

27: San Diego, CA - Snapdragon Stadium (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

28: San Diego, CA - Snapdragon Stadium (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

30: Los Angeles, CA - Rose Bowl (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

Οκτώβριος 2023

1: Los Angeles, CA - Rose Bowl (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

Νοέμβριος 2023

6: Tokyo - Tokyo Dome (Support: Yoasobi) SOLD OUT

7: Tokyo - Tokyo Dome (Support: Yoasobi) SOLD OUT

11: Kaohsiung - Kaohsiung National Stadium (Support: Accusefive) SOLD OUT

12: Kaohsiung - Kaohsiung National Stadium (Support: Accusefive) SOLD OUT

15:: Jakarta - Gelora Bung Karno Stadium (Support: Rahmani Astrini) SOLD OUT

18: Perth - Optus Stadium (Support: Amy Shark, Thelma Plum) SOLD OUT

19: Perth - Optus Stadium (Support: Tash Sultana, Thelma Plum) SOLD OUT

22: Kuala Lumpur - National Stadium Bukit Jalil (Support: Bunga) SOLD OUT

Ιανουάριος 2024

19: Manila -Philippine Arena (Support: TBA) SOLD OUT

20: Manila -Philippine Arena (Support: TBA) SOLD OUT

23: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

24: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

26: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

27: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

30: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

31: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

Φεβρουάριος 2024

03: Bangkok - Rajamangala National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

04:: Bangkok - Rajamangala National Stadium (Support: TBA) EXTRA DATE

Ιούνιος 2024

8: Athens - Olympic Stadium

12: Bucharest - Arena Națională

16: Budapest - Puskas Arena

22: Lyon - Groupama Stadium

23: Lyon - Groupama Stadium

Ιούλιος 2024

12: Rome - Stadio Olimpico

13: Rome - Stadio Olimpico

20: Dusseldorf - Merkur Spiel-Arena

21: Dusseldorf - Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki - Olympiastadion

Αύγουστος 2024

15: Munich - Olympiastadion

17: Munich - Olympiastadion

21: Vienna - Ernst-Happel-Stadion

22: Vienna - Ernst-Happel-Stadion

29: Dublin - Croke Park

30: Dublin - Croke Park