Η επιστροφή του Ηρακλή Πουαρό: «A Haunting in Venice» με τον Κένεθ Μπράνα

Ο Κένεθ Μπράνα επιστρέφει στον ρόλο του ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό -είναι η τρίτη φορά, μετά το Death on the Nile και το Murder on the Orient Express, που πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί κινηματογραφική μεταφορά μυθιστορήματος της Άγκαθα Κρίστι- με την ταινία «A Haunting in Venice», το πρώτο πλήρες τρέιλερ της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα από την 20th Century.