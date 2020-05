Η Τζούλια Ρόμπερτς μοιράζεται το Instagram της με τον δρ Άντονι Φαούτσι για μια μέρα

Οι Κόνι Μπράιτον, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Μπίζι Φίλιπς, Ρίτα Γουίλσον και Ρόμπιν Ράιτ βρίσκονται ανάμεσα στις προσωπικότητες που θα δώσουν τους λογαριασμούς τους στο Instagram, Facebook και Twitter στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής ενάντια στον COVID-19, τους ειδικούς σε θέματα υγείας και οικονομίας.

Το #PassTheMic, το οποίο ανακοινώθηκε την Τετάρτη, είναι μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας της ONE (One World Campaign) και καλεί σε παγκόσμια κινητοποίηση για τον κορονοϊό με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων και οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμών και επιπλέον την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, σε περίπτωση που η πανδημία επιστρέψει με ένα δεύτερο κύμα.