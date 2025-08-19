Οι φήμες γύρω από τη «σχέση» της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό φαίνεται να έσβησαν γρήγορα, παρά το εντυπωσιακό πρώτο τους δείπνο στον Καναδά που τροφοδότησε έντονα σχόλια στα μέσα ενημέρωσης.

Το βράδυ της 28ης Ιουλίου, η 40χρονη σταρ και ο 53χρονος πρώην πρωθυπουργός δείπνησαν στο εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ, απολαμβάνοντας κοκτέιλ και θαλασσινά. Μετά το δείπνο μάλιστα, πέρασαν στην κουζίνα για να χαιρετήσουν και να ευχαριστήσουν το προσωπικό. Παρά τον χαλαρό χαρακτήρα της βραδιάς, οι φωτογραφίες που διέρρευσαν γρήγορα έδωσαν την εντύπωση ενός νέου ρομαντικού ειδυλλίου.

Σύμφωνα με πηγές της Daily Mail, η δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων φέρεται να ενόχλησε τον Τριντό. «Ήταν μόλις το πρώτο τους ραντεβού», τονίζεται, «και ξαφνικά έγινε θέμα σε όλο τον κόσμο». Η Κέιτι, από την άλλη, εμφανίστηκε πιο αδιάφορη απέναντι στη δημοσιότητα, καθώς είναι συνηθισμένη στην έντονη ενασχόληση των μέσων με την προσωπική της ζωή.

Παρά τις φήμες, δύο μέρες αργότερα ο Τριντό βρέθηκε ξανά στο πλευρό της, αυτή τη φορά στο κοινό της συναυλίας της στο Μόντρεαλ, συνοδευόμενος από την κόρη του, Έλα-Γκρέις. Δεν κρύφτηκε· αντίθετα, στάθηκε σε εμφανές σημείο, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί με το πλήθος.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τον Ιούλιο οι δύο τους αντάλλασσαν συχνά μηνύματα, αλλά η επικοινωνία τους έχει σταδιακά μειωθεί. «Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό ανάμεσά τους, απλώς έχουν περιορίσει την επαφή», σημειώνεται.

Η Κέιτι Πέρι μόλις πριν λίγους μήνες επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο μοιράζεται την ανατροφή της 4χρονης κόρης τους, Daisy. Αντίστοιχα, ο Τριντό είχε προκαλέσει αίσθηση το 2023 όταν ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Sophie Grégoire, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου.

Παρά την αναταραχή που προκάλεσαν οι φωτογραφίες, πηγή κοντά στην τραγουδίστρια υποστηρίζει πως δεν πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία:

«Η Κέιτι δεν έχει πει ποτέ στους φίλους της ότι είναι κάτι σοβαρό. Αυτή τη στιγμή θέλει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και στη δουλειά της. Αν αλλάξει αυτό στο μέλλον, θα φανεί».

Οι εκπρόσωποι του Τριντό δεν προέβησαν σε κανένα σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Πηγή: Daily Mail