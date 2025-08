Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Μόντρεαλ. Συγκεκριμένα έφαγαν στο

εστιατόριο Le Violon, το οποίο ενώ ναι μεν επιβεβαιώνει ότι ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός και η τραγουδίστρια επισκέφθηκαν τον χώρο, διευκρινίζει πως «δεν υπήρξαν τρυφερές χειρoνομίες και ενδείξεις» που να μαρτυρούν ερωτική σχέση.

Πάντως, η σύμβουλος επικοινωνίας του εστιατορίου, Σαμάνθα Τζιν, επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους πέρασαν περίπου δύο ώρες στο πολυτελές εστιατόριο το βράδυ της Δευτέρας 28 Ιουλίου. Και οι φωτογραφίες του ραντεβού τους, που δημοσιεύθηκαν από το TMZ εγείρουν εικασίες για πιθανό ειδύλλιο. Η Σαμάνθα Τζιν δήλωσε επίσης ότι το ζευγάρι κρατούσε χαμηλό προφίλ και ούτε το προσωπικό ούτε οι υπόλοιποι πελάτες τους προσέγγισαν για φωτογραφίες.

