Από τα ρινγκ του WWE και τις εκρήξεις του Hollywood, ο Τζον Σίνα βρήκε τελικά την πιο γλυκιά του αδυναμία… σε μια ελληνική σπανακόπιτα.

Ο Τζον Σίνα είναι ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ένας από τους θρύλους του WWE, που κατάφερε με επιτυχία να περάσει και στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες δράσης και κωμωδίες.

Πίσω, όμως, από το σκληρό και «ατσάλινο» προφίλ του, κρύβεται ένας άνθρωπος που δεν διστάζει να δείξει την πιο ευαίσθητη πλευρά του. Αυτό φάνηκε στο πρόσφατο βίντεο του Bon Appétit Magazine, όπου ο Σίνα μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον απρόσμενο… γαστρονομικό του έρωτα: τη σπανακόπιτα.

Όπως αποκάλυψε, η πρώτη του γνωριμία με το κλασικό ελληνικό έδεσμα έγινε στη Σαντορίνη, στο ταξίδι του μέλιτος με τη σύζυγό του. Εκεί, ανάμεσα σε ηλιοβασιλέματα και βόλτες στα σοκάκια, δοκίμασε για πρώτη φορά σπανακόπιτα – μια γεύση που, όπως λέει, δεν έχει φύγει ποτέ από το μυαλό του.

Την περιγράφει μάλιστα σαν «φαγητό για όλες τις ώρες», καθώς ταιριάζει το ίδιο στο πρωινό με καφέ, στο δείπνο, ή ακόμα και σαν σνακ μέσα στη μέρα. Κάθε μπουκιά, όπως παραδέχεται, τον ταξιδεύει πίσω σε εκείνες τις ανέμελες, χαρούμενες στιγμές.

Στο viral βίντεο του Bon Appétit, ο Σίνα δοκιμάζει ξανά σπανακόπιτα μπροστά στην κάμερα και την αποθεώνει, με έναν τρόπο που μοιάζει περισσότερο με ερωτική εξομολόγηση παρά με απλή κριτική φαγητού. Έτσι, το ταπεινό αλλά διαχρονικό ελληνικό έδεσμα κατάφερε να κλέψει για λίγο τα φώτα της δημοσιότητας – και να γίνει το πιο απρόσμενο «αστέρι» της χρονιάς.



@bonappetitmag The flaky, spinach and cheese-filled Greek pastry takes John Cena back to his honeymoon—and proves food is more than just nourishment. ♬ original sound – Bon Appétit Magazine