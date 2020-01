Η Washington Post τιμωρεί τη δημοσιογράφο που έγραψε για τις κατηγορίες εναντίον του Κόμπι για βιασμό

The Washington Post via Getty Images

Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις χθες Δευτέρα μετά την απόφαση της διεύθυνσής της να θέσει σε διαθεσιμότητα μία δημοσιογράφο η οποία αναφέρθηκε στο Twitter στην υπόθεση βιασμού για τον οποίο κατηγορήθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ λίγες ώρες μετά τον θάνατο του αστέρα του NBA.

Την Κυριακή το απόγευμα, καθώς γίνονταν γνωστές οι λεπτομέρειες για τη συντριβή του ελικοπτέρου που κόστισε τη ζωή στον Μπράιαντ, την 13χρονη κόρη του και επτά άλλους, η Φελίσια Σόνμες της Washington Post ανήρτησε στο Twitter ένα link προς το άρθρο του Daily Beast με τίτλο: “Kobe Bryant’s Disturbing Rape Case: The DNA Evidence, the Accuser’s Story, and the Half-Confession” («Η ενοχλητική υπόθεση βιασμού από τον Κόμπι Μπράιαντ: Τα στοιχεία DNA, η ιστορία της καταγγέλλουσας και η μισή ομολογία»).

Λίγο αργότερα έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ότι έλαβε μηνύματα «προσβλητικά και απειλές για τη ζωή μου», από «10.000 ανθρώπους, στην κυριολεξία». Η δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι «πρέπει να θυμόμαστε όλες τις πλευρές οποιουδήποτε δημόσιου προσώπου».