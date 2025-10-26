«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη» έγραψε ο βουλευτής ΝΔ και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης σε ανάρτησή του στα social media σχετικά με το περιστατικό το βράδυ.

Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.



Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την… Advertisement Advertisement October 26, 2025

«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία» συμπληρώνει.

Αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια πετάχτηκαν κατά της παρέας του υπουργού Μάκη Βορίδη το βράδυ σε εστιατόριο του Ηρακλείου, μετά από ξαφνική εισβολή περίπου 60 κουκουλοφόρων.

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- μέχρι να εμφανιστεί η αστυνομία.

Την καταδίκη του για την επίθεση εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης: «Με κάθε ευκαιρία, οι “γνωστοί – άγνωστοι” επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».