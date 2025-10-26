Η μετακίνηση στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε δοκιμασία αντοχής. Οι εικόνες από τις αποβάθρες του Μετρό θυμίζουν σκηνές χάους: επιβάτες που δεν μπορούν να μπουν ούτε στο δεύτερο ή τρίτο δρομολόγιο, βαγόνια ασφυκτικά γεμάτα, καθυστερήσεις, ένταση και διαμαρτυρίες. Αντίστοιχη η κατάσταση και στον Προαστιακό, όπου, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ρεπορτάζ της HuffPost (Παναγιώτης Τραφαλής), οι καθημερινοί επιβάτες ζουν έναν πραγματικό «γολγοθά» στις μετακινήσεις τους προς και από την εργασία.

Εικόνες χάους στο Σύνταγμα και αλλού

Στους σταθμούς-κόμβους όπως το Σύνταγμα, όπου συναντώνται οι γραμμές του δικτύου, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: πάνω από 64.000 επιβάτες ημερησίως, χωρίς καν να υπολογίζονται οι μετεπιβιβάσεις. Παράλληλα, τα παράπονα για μειωμένα δρομολόγια στις ώρες αιχμής πληθαίνουν.

Η ΣΤΑΣΥ, απαντώντας στις διαμαρτυρίες, επικαλείται την ασφάλεια των επιβατών: «Η ασφάλεια προηγείται της συχνότητας. Οι τεχνικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα βελτιώσουν σταδιακά τη λειτουργία του δικτύου και θα περιορίσουν τα φαινόμενα συνωστισμού».

«Αστεία» δικαιολογία για την έξαρση του Οκτωβρίου

Η εταιρεία αποδίδει τον αυξημένο συνωστισμό στο γεγονός ότι «ο Οκτώβριος είναι διαχρονικά ο μήνας με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση», καθώς τότε «επιστρέφουν όλες οι δραστηριότητες της πόλης». Μια εξήγηση που προκαλεί ειρωνικά χαμόγελα, αφού το φαινόμενο της υπερφόρτωσης επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ήδη από τον Σεπτέμβριο, όταν ανοίγουν σχολεία και επιστρέφουν εργαζόμενοι από διακοπές.

Η γραμμή του Πειραιά και οι «λειτουργικές απαιτήσεις»

Στις επίσημες τοποθετήσεις προστίθεται και το επιχείρημα της ΣΤΑΣΥ ότι «μετά την επέκταση της Γραμμής 3 προς Πειραιά, τα δρομολόγια έχουν επιμηκυνθεί, αυξάνοντας τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας του στόλου». Παράλληλα, γίνεται λόγος για «εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης» με στόχο «ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο».

Επικοινωνιακά «ρετούς» και υποσχέσεις

Η ΣΤΑΣΥ θυμίζει ότι «οι λειτουργικοί συρμοί αυξήθηκαν από 40 σε 56 σε σχέση με το 2019», ενώ 16 έχουν ήδη αναταχθεί και 5 ακόμη επιστρέφουν σύντομα στο δίκτυο. Ωστόσο, αποφεύγει να αναφερθεί στα χρόνια προβλήματα, όπως η έλλειψη κλιματιστικών στους συρμούς — ένα ζήτημα που τώρα παρουσιάζεται ως «έργο σε εξέλιξη» με μόλις 12 συρμούς να εξοπλίζονται εκ των υστέρων.

Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι «24 συρμοί της Γραμμής 1 ανακαινίζονται πλήρως», ότι «προχωρούν έργα αντικατάστασης 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιάς» και πως «μέσω της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. έχει δρομολογηθεί η παραγγελία 15 νέων συρμών».

«Σφιχτά λουριά» από τον Κυρανάκη

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο αρμόδιος υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει ήδη «σφίξει τα λουριά» στις διοικήσεις όλων των φορέων που εμπλέκονται στις σταθερές τροχιές, ζητώντας άμεσες λύσεις και όχι απλώς επικοινωνιακές δηλώσεις.

