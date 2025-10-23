Προαστιακός - Η εικόνα είναι από τον σταθμό στο Κορωπί, όπου εκατοντάδες επιβάτες περιμένουν να μπουν μέσα στο τρένο

Σημαντικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον προαστιακό, καθώς η μετακίνηση από και προς τις δουλειές τους, εξελίσσεται πλέον σε καθημερινό «γολγοθά». Την ίδια στιγμή η Hellenic Train διαμηνύει ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει ο προαστιακός εξυπηρετικός προς το επιβατικό κοινό, με διαρκείς πιέσεις στον ΟΣΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτες στον προαστιακό καταγγέλλουν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια, κάνουν λόγο για τρένα που δεν περνούν καθόλου και εκφράζουν την αγωνία τους για τον υπαρκτό κίνδυνο απόλυσης από τις εργασίες τους.

Οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια είναι ένα συχνό φαινόμενο και ο προαστιακός δεν είναι το μόνο παράδειγμα, αλλά το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα ΜΜΜ όπως το Μετρό ή τα αστικά λεωφορεία. Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι επιβάτες του προαστιακού υποστηρίζουν ότι οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια είναι πρωτοφανείς.

Προαστιακός: Τρένα που δεν περνούν καθόλου, παράπονα από επιβάτες

Έπειτα και από προσωπική διαπίστωση, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, ο προαστιακός που κανονικά περνάει από το Κορωπί στις 08:57, δεν πέρασε καθόλου και το επόμενο δρομολόγιο των 09:12 ήρθε με καθυστέρηση 14 λεπτών.

Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και την Τετάρτη (22/10), καθώς ο προαστιακός των 07:57 δεν πέρασε καθόλου, ενώ το επόμενο δρομολόγιο έφτασε στον σταθμό του Κορωπίου με καθυστέρηση δέκα λεπτών, δηλαδή στις 08:22.

Το αποτέλεσμα είναι να έχει συγκεντρωθεί ένας τεράστιος αριθμός εργαζομένων, φοιτητών και άλλων πολιτών στις αποβάθρες. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν στο τρένο και έμειναν έξω να περιμένουν το επόμενο δρομολόγιο – όταν και εφόσον περάσει – περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα την Τετάρτη το πρωί στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Σταθμός Κορωπίου

Έκκληση Hellenic Train σε ΟΣΕ – Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη

Πηγές από την Hellenic Train αναφέρουν στην HuffPost επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις από την μεριά της εταιρείας προς τον ΟΣΕ, που είναι ο αρμόδιος ρυθμιστής για την κυκλοφορία, προκειμένου να γίνουν αλλαγές στο πλέγμα των δρομολογίων.

Η ίδια πηγή τονίζει ότι κάθε προσπάθεια για επικοινωνία με τον ΟΣΕ και κάθε αίτημα προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης «πέφτει στο κενό», αν και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα δρομολόγια θα ομαλοποιηθούν σταδιακά, έπειτα από συνεχόμενες πιέσεις της Hellenic Train.

Σύμφωνα με έγκριτες πληροφορίες της HuffPost αρκετοί πολίτες έχουν στείλει επιστολές διαμαρτυρίας στην Hellenic Train, με ορισμένους εξ’ αυτών να έχουν σπεύσει οι ίδιοι στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους για τις διαρκείς καθυστερήσεις των δρομολογίων, την ώρα που ο προαστιακός γεμίζει ολοένα και περισσότερο με κόσμο.

Ορισμένοι απέστειλαν επιστολές στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, μέσα από τις οποίες εκφράζουν την καθημερινή τους αγωνία για τις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις που δεν «λένε» να λάβουν τέλος.

Αναπάντητες επιστολές, συνεχή αιτήματα στον ΟΣΕ

Η Hellenic Train στην απάντηση που έδωσε σε επιβάτη, έπειτα από γραπτό παράπονο του ιδίου, ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο προαστιακός να γίνει περισσότερο εξυπηρετικός για τους επιβάτες του.

«Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών, η Hellenic Train έχει ήδη αποστείλει στον ΟΣΕ αιτήματα επανασχεδιασμού των δρομολογίων του Προαστιακού, ώστε να ενισχυθεί η συνέπεια και η προσαρμογή τους στις ανάγκες του επιβατικού κοινού. Από τον Φεβρουάριο έως σήμερα, έχουν αποσταλεί τέσσερις σχετικές επιστολές, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση. Η εταιρεία μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα και να συνεργάζεται με τον ΟΣΕ, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας μετακίνησης.

Μάλιστα, με το τελευταίο μας αίτημα, που κατατέθηκε στο ΟΣΕ στις 6 Οκτωβρίου 2025, ζητήσαμε για ακόμα μία φορά την έγκριση και εφαρμογή –μάλιστα, από 1ης Νοεμβρίου 2025– του νέου πλέγματος δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών. Το συγκεκριμένο σχέδιο, που έχει προταθεί από τη Hellenic Train ήδη από τον Ιανουάριο 2025, αποσκοπεί στη σημαντική μείωση των καθυστερήσεων και στη βελτίωση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών. Όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, επιστολές και αιτήματα έχουν μείνει αναπάντητα», τονίζει η Hellenic Train, στην απάντηση για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις.

