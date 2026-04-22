Αμαξοστοιχία της Hellenic Train ακινητοποιήθηκε στις 7.36 μετά τον σταθμό της Σκύδρας ύστερα από σύγκρουση με ζώο, που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά από ενέργειες του προσωπικού της εταιρείας, στις 08:16, πραγματοποιήθηκε μερική αποκατάσταση της βλάβης επιτόπου. Η αμαξοστοιχία επέστρεψε με ασφάλεια έως τον σταθμό της Σκύδρας, όπου διατέθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των 10 επιβατών στον τελικό τους προορισμό.

