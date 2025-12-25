Η εορταστική κάρτα της Hellenic Train με το μήνυμα «Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε οργή και πικρία.

Χαρακτήρισε την πρωτοβουλία δείγμα αρρωστημένης κρατικής συμπεριφοράς και τόνισε την τραγική ειρωνεία του συνθήματος, δεδομένης της συνεχιζόμενης ανασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Υπογράμμισε ότι, με τις σημερινές συνθήκες, πιο πιθανό είναι οι πολίτες να βρεθούν δίπλα στους αγαπημένους τους ως θύματα, παρά να αισθανθούν ασφαλείς επιβάτες. Η παρέμβασή του αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για ευθύνες, σεβασμό, μνήμη και ασφάλεια των πολιτών.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους.

Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού .

Ενα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα.

Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025 .

Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε !!!

Ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .

Δηλαδή !!! έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς !!!».