«Όταν θα έχουμε νέα τρένα στην γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ)», τότε «θα γίνει και εκεί η 24ωρη λειτουργία» και αυτό θα γίνει το 2026 και στη Θεσσαλονίκη, είπε στον Action24 ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στον απόηχο της «πρεμιέρας» της 24ωρης λειτουργίας μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο.

«Πίσω από αυτή την προσπάθεια υπάρχουν άνθρωποι και διαδικασίες που δεν φαίνονται, συντηρητές επόπτες ασφαλείας, προετοιμασίας συστημάτων για μια 24ωρη λειτουργία που δεν εφαρμόζεται παντού. Η Αθήνα είναι μια από τις λίγες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που το κάνει αυτό, το ίδιο θα κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη από του χρόνου» είπε χαρακτηριστικά.

