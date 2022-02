ATHENIAN GOLD Το γευστικό προφίλ του ΑΤΗΕΝΙΑΝ GOLD προέρχεται από έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικών αρωμάτων, σε συνδυασμό με ευχάριστες εντάσεις πικρού και πικάντικου.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ATHENIAN GOLD

Το μονοποικιλιακό ελαιόλαδο ΑΤΗΕΝΙΑΝ GOLD παράγεται από την ποικιλία Κολοβή η οποία καλλιεργείται στους ελαιώνες της Λέσβου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ισορροπημένη πλούσια γεύση.

Το γευστικό προφίλ του ΑΤΗΕΝΙΑΝ GOLD προέρχεται από έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικών αρωμάτων, σε συνδυασμό με ευχάριστες εντάσεις πικρού και πικάντικου. Οι γευστικές του ιδιότητες συνδέονται με την αυξημένη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες οι οποίες συμβάλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες (EU Health Claim 432/2012).

Το ελαιόλαδο ATHENIAN GOLD αποτελεί ένα εμβληματικό προϊόν, μέσω του οποίου το Πανεπιστήμιο Αθηνών επιδιώκει να δείξει τον δρόμο προς την εξωστρέφεια και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα, σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτό, μια νέα αντίληψη για την εύρεση πόρων και την υποστήριξη της έρευνας.

Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Εξειδικευμένη Έρευνα Προώθησης Ελαιόλαδου και Προϊόντων Ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω Ανάδειξης του Βιοδραστικού Περιεχομένου και των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών Ποιότητας»

Τα έσοδα από τη διάθεσή του ATHENIAN GOLD θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα του ελαιολάδου.

OLIVE OIL ATHENIAN GOLD

The single-variety olive oil ATΗENIAN GOLD is produced from the Kolovi variety which is cultivated in the olive groves of Lesvos. This is an extra virgin olive oil with special characteristics and balanced rich taste.

The delicious profile of ATHENIAN GOLD comes from a unique combination of natural aromas, combined with pleasant intensities of bitter and spicy. Its taste properties are associated with the increased content of polyphenols which help protect blood lipids from oxidative stress (EU Health Claim 432/2012).

ATHENIAN GOLD olive oil is an emblematic product with which the University of Athens would like to show the way towards extroversion and innovation in the agri-food sector and marks a new concept for the benefit of rising funds for research.

Research Program entitled “Specialized Research for the Promotion of Olive Oil and Olive Products of the North Aegean through the Promotion of the Bioactive Content and the Special Quality Characteristics”

Proceeds from the distribution of ATHENIAN GOLD olive oil will be used to support research on olive oil.