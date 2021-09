Έλληνες πρωτοπόροι στην εξερεύνηση του Ήλιου

Ho New via Reuters

Ho New via Reuters

Κύριε Πατσουράκο, πλησιάζει ο καιρός που θα επηρεαζόμαστε άμεσα από τις ορέξεις του Ήλιου και κατά συνέπεια του διαστημικού καιρού;

Μερικές φορές βλέπουμε στο διαδίκτυο αναφορές για αναμενόμενη μαγνητική καταιγίδα. Ωστόσο δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε εκτόξευση στεμματικού υλικού δύναται να προκαλεσει μια μαγνητική καταιγίδα- ισχυρή και ενδεχόμενες ζημιές σε διάφορες ασύρματες τεχνολογικές υποδομές. Και αυτό γιατί πολλές εν τέλει εκτρέπονται της διαγραφόμενης πορείας τους, προς το διαστημικό περιβάλλον της Γής. αλλά και για μια σειρά από λόγους ακόμη και αν η CMΕs οριστικά κατευθυνεται προς τα εμάς... Γνωρίζουμε ότι κάποιες μαγνητικές καταιγίδες θα προκαλέσουν διαταραχές στις τηλεπικοινωνίες, επίσης συστήματα πλοήγησης όπως το GPS ενδέχεται να μην παράσχει με ακρίβεια τη θέση μας.

Γιατί είναι τελικά τόσο σημαντική η κατανόηση του Διαστημικού Καιρού;

Κοιτάξτε, υπάρχει το επιστημονικό ενδιαφέρον όπως το οικονομικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Αν η προσπάθεια μας ευοδωθεί και μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε την διαμορφούμενη κατάσταση πριν την εκτόξευση στεμματικού υλικού, ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε πότε θα συμβεί το φαινόμενο.

Γενικά η κατανόηση του Ήλιου και του Διαστημικού Καιρού αποτελεί μια Στήλη της Ροζέττας για την Αστροφυσική. Είχατε φιλοξενήσει σε προηγούμενο άρθρο την κυρία Σαμαρά, για μια εργασία που είχαμε κάνει που αφορούσε τον διαστημικό καιρό σε Εξωπλανήτες.

Επειδή για τον Ήλιο διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλο Αστέρι, μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε το διαθέσιμο υλικό και κάνοντας κάποιες λογικές αναγωγές και προεκτάσεις να μπορέσουμε να δούμε πως λειτουργούν τα πραγματα και σε κάποια άλλα Αστέρια που είναι παρόμοια με τον Ήλιο.

Ως προς τις επιπτώσεις του διαστημικού καιρού αυτές έχουν να κανουν με προβλήματα που μπορούν να προκληθούν σε ηλεκτρονικά συστήματα, σε δορυφόρους, στην ηλεκτροδότηση ακόμη και σε έναν αστροναύτη εν μέσω διαστημικού περιπάτου. Πάντως, διδάσκοντας το μάθημα του διαστημικού καιρού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λέω στους φοιτητές μου ότι κάθε έκλαμψη δεν σηματοδοτεί και πιθανή καταστροφή.

Κινδύνους λόγω της διαφαινόμενης απολυτότητας της χρήσης υψηλής τεχνολογίας διαβλέπετε;

Θα ήταν καλό να γίνεται λελογισμένη χρήση. Προφανώς σε κάποιους τομείς η χρήση υψηλής τεχνολογίας μας διευκολύνει. Το κινητό με το οποίο μιλάμε και έχει κοινή χρήση, είναι πιο ισχυρό από υπολογιστές που κυκλοφορούσαν πριν δέκα-δεκαπέντε χρόνια.Ωστόσο τα πράγματα εξελίσσονται και τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Πλέον η υπολογιστική ισχύς αυξάνεται ραγδαία.Τίποτα δεν θα πρέπει εφεξής να μας εκπλήσσει.

