Η Τουρκία επικράτησε της Ελλάδας με 94-68 στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα έκανε μία ανάρτηση, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν το τζάμπολ.

Η τουρκική ομοσπονδία δημοσίευσε το εν λόγω στιγμιότυπο γράφοντας «χωρίς οίκτο» αναφερόμενη στην επιβλητική νίκη της του Τουρκίας, ενώ η λεζάντα γράφει: «Η στιγμή που ο αρχηγός άνοιξε τα φτερά του».

Σάλος με τη δημοσίευση του Σενγκούν, έκλεισε τα σχόλια μετά από την κατακραυγή και από Τούρκους

Σάλος έχει δημιουργηθεί με την ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας για το EuroBasket 2025.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 έκανε μία ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδευσε με τη φράση “Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;”, που είναι στίχος τουρκικού τραγουδιού, το οποίο μάλιστα παίζεται και ως ήχος στη δημοσίευση.

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η θάλασσα παραπέμπει στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το post έχει σχολιαστεί και από την πλευρά των Τούρκων, που δείχνουν την απογοήτευσή τος για τη συμπεριφορά του νεαρού σέντερ. Μάλιστα, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε οι διαχειριστές της σελίδας του στο Instagram αποφάσισαν να κλείσουν τα σχόλια.