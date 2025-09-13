Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 28χρονης κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, Μαρίσσας.

Η 28χρονη, η οποία στο παρελθόν φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με τον ξαφνικό της θάνατο να έχει προκαλέσει σοκ στην εφοπλιστική οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Διαμαντής Λαιμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λαιμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο.

Τη σορό της 28χρονης βρήκε η οικονόμος στο σπίτι, με τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου να διερευνώνται από τις Αρχές.