Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 28χρονης κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, Μαρίσσας.
Η 28χρονη, η οποία στο παρελθόν φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με τον ξαφνικό της θάνατο να έχει προκαλέσει σοκ στην εφοπλιστική οικογένεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Διαμαντής Λαιμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λαιμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο.
Τη σορό της 28χρονης βρήκε η οικονόμος στο σπίτι, με τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου να διερευνώνται από τις Αρχές.