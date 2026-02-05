Με υψηλή προσέλευση και απαρτία, παρουσιάστηκαν στα μέλη τα καίρια ζητήματα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από την Πρόεδρο, Μελίνα Τραυλού, τα αρμόδια μέλη του Προεδρείου και στελέχη της ΕΕΕ.

Κατά την ομιλία της, η Πρόεδρος παρουσίασε τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, ανέδειξε τα επιτεύγματα, τις θέσεις, καθώς και τους στόχους της Ένωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τονίζοντας ότι «απαιτείται η ναυτιλία να διαφυλαχτεί ως θεματοφύλακας του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας ευημερίας». (ακολουθεί η σχετική ομιλία)

Αναλυτικά η ομιλία της Μελίνας Τραυλού:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2025 μάς απέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι σε έναν κόσμο αυξανόμενης αστάθειας, η ναυτιλία είναι δύναμη σταθερότητας.

Κυρίες και κύριοι,

Δεν διανύουμε απλώς μια περίοδο μετάβασης. Βιώνουμε μια ρήξη της παγκόσμιας τάξης, όπου οι κανόνες αμφισβητούνται, η γεωπολιτική ένταση εντείνεται και η οικονομική διασύνδεση εργαλειοποιείται. Οι θαλάσσιες οδοί, οι αλυσίδες εφοδιασμού και το διεθνές εμπόριο βρίσκονται στο επίκεντρο στρατηγικών ανταγωνισμών. Παρά τις πρωτοφανείς γεωπολιτικές πιέσεις, τον προστατευτισμό και τη μεταβλητότητα των αγορών, το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αυξήθηκε.

Σ’ αυτό το περιβάλλον η ελληνική ναυτιλία απέδειξε και πάλι την εγγενή ανθεκτικότητά της. Όπως είδαμε και στα στοιχεία, ο ελληνόκτητος στόλος παρέμεινε κυρίαρχος και στην Ευρώπη και στη διεθνή κατάταξη. Με τη στρατηγική διαχείριση των στόλων μας, διατηρούμε σταθερά την ανοδική μας πορεία. Και, παράλληλα, επενδύουμε παραμένοντας πρωτοπόροι.

Ως η πρώτη δύναμη στην Ευρώπη και ως παγκόσμιος ηγέτης, οφείλουμε να βλέπουμε με καθαρή ματιά τη νέα πραγματικότητα. Η βιωσιμότητα της ναυτιλίας συνδέεται όσο ποτέ και με τη διεθνή πολιτική.

Ο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο εμπορικός. Είναι και γεωπολιτικός. Σε αυτή την εποχή όπου η ανταγωνιστικότητα του κλάδου μας δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε, η προστασία και η ενίσχυσή του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας.

Στοιχείο αφύπνισης αποτελεί ότι στην πρώτη θέση στη διεθνή ναυτιλιακή κατάταξη βρίσκεται πλέον οριακά η Κίνα. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι το 44% του υφιστάμενου στόλου της και το 64% των νέων παραγγελιών της ανήκει σε εταιρίες κρατικών συμφερόντων. Από την αλματώδη, όμως, αυτή ανάπτυξη ας κρατήσουμε ότι ο αμετάβλητος στόχος, η σταθερή πολιτική και ο ολιστικός σχεδιασμός μπορούν να αποφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σε αυτό το ανατρεπτικό περιβάλλον, είμαστε παρόντες όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Με υπεύθυνη, θεσμική και αξιόπιστη φωνή. Σε εθνικό επίπεδο, συνεχίζουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα να επικοινωνούμε τα πραγματικά δεδομένα του κλάδου μας. Έτσι, οι Έλληνες αξιωματούχοι γνωρίζουν εις βάθος τις θέσεις μας και η πατρίδα μας διαθέτει ένα ισχυρό και στρατηγικής σημασίας διαπραγματευτικό, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην διεθνή σκηνή: τη ναυτιλία των Ελλήνων.

Σε διεθνές επίπεδο, τη χρονιά που πέρασε, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παρέμεινε δραματικά στο προσκήνιο. Αναφέρομαι στις συνεχείς επιθέσεις σε Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα και όχι μόνο. Μέσω της Ένωσής μας ακούστηκε για πρώτη φορά η φωνή της παγκόσμιας ναυτιλίας στην καρδιά των Ηνωμένων Εθνών.

Τον Μάιο του 2025, η Ελληνική Κυβέρνηση, έχοντας την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, διοργάνωσε στην έναρξη αυτής, ειδική εκδήλωση στην έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη, θέτοντας ως προτεραιότητα το θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Ενώπιον του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, έθεσα ως συλλογική, οικουμενική ευθύνη… την ανάγκη συντονισμένης δράσης για την ασφάλεια στις θάλασσες.

Το μήνυμα ήταν και είναι απόλυτα σαφές: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι παγκόσμιο αγαθό. Η προστασία του περιβάλλοντος, των πλοίων μας, και πάνω απ’ όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι αδιαπραγμάτευτη.

Οι ναυτικοί μας δεν είναι μαχητές. Είναι άμαχοι. Είναι άνθρωποι που μακριά από τον τόπο τους και τις οικογένειές τους κρατούν όρθια την οικονομία και την κοινωνία παγκόσμια. Απαιτείται η ναυτιλία να διαφυλαχτεί ως θεματοφύλακας του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας ευημερίας. Να παραμείνει εκτός πολιτικών, οικονομικών και πολεμικών συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων.

Τον περασμένο μήνα, σε σχέση με τις επιθέσεις σε πλοία μας στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία δραστηριοποιούνταν σε νόμιμο εμπόριο εισαγωγών στην Ευρώπη, τοποθετηθήκαμε με σαφήνεια και ευθύνη, με τη διεθνή ναυτιλία να υπερθεματίζει, συντασσόμενη μαζί μας. Ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην έλλειψη στρατηγικής για την πάταξη τέτοιων φαινομένων. Ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της πρόληψης κρίσεων και όχι της εκ των υστέρων αντίδρασης σε αυτές.

Στο πλαίσιο της διεθνούς μας δράσης, τον Ιούνιο του 2025 φιλοξενήσαμε στην Αθήνα την διάσκεψη κορυφής του ΙCS. Διαμηνύσαμε προς όλους όσους διαμορφώνουν τις πολιτικές των θαλασσίων μεταφορών, ότι δεν μπορούν να νομοθετούν για τη ναυτιλία, χωρίς τη ναυτιλία.

Διότι έτσι, θέτουν σε κίνδυνο, όχι μόνο τη βιωσιμότητα του κλάδου, αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Κυρίες και κύριοι,

Η χρονιά που πέρασε δεν ήταν εύκολη. Το 2025 ανέδειξε ξεκάθαρα ότι η ναυτιλία εργαλειοποιείται πολλαπλά, ως μοχλός οικονομικής και εμπορικής πίεσης. Οι θεμελιώδεις αρχές της απελευθέρωσης των αγορών και του ελεύθερου εμπορίου δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένες. Και παρότι τα ζητήματα αυτά υπερβαίνουν τον ναυτιλιακό κλάδο, σε καμία περίπτωση δεν μείναμε και δεν μένουμε θεατές. Τα πλοία κινεζικής ναυπήγησης και, στη συνέχεια, οι εισηγμένες εταιρίες στο αμερικανικό χρηματιστήριο βρέθηκαν στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων των δύο μεγάλων εμπορικών μας εταίρων.

Από την πρώτη στιγμή, και σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων, επισημάναμε προς όλες τις πλευρές, σταθερά και μεθοδικά, τις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων. Όχι μόνο για τη ναυτιλία, αλλά και για τις εθνικές τους οικονομίες.

Με την τεκμηριωμένη ενημέρωση, πετύχαμε ώστε, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν τα προβλεπόμενα τέλη για τις προσεγγίσεις πλοίων κινεζικής ναυπήγησης, στα λιμάνια τους, τα μέτρα αυτά να έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Και ως αποτέλεσμα να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στη ναυτιλία μας.

Μετά τη μεταβατική περίοδο της μη εφαρμογής τους των έξι μηνών, ακολούθησε η αμοιβαία αναστολή των μέτρων και από τις δύο χώρες για έναν χρόνο. Ένα αναμφίβολα θετικό γεγονός. Όχι όμως λόγος εφησυχασμού.

Όσον αφορά στην Ευρώπη, ας είμαστε πραγματιστές. Η ναυτιλία δεν είναι μόνο ένας επιχειρηματικός κλάδος. Είναι στρατηγικός πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας…εγγυητής της ενεργειακής και επισιτιστικής της ασφάλειας. Και, γι’ αυτό, απαιτείται να βρίσκεται στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εδώ και έναν χρόνο, η έκθεση Draghi το επισήμανε ρητά: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης περνά και από τη ναυτιλία. Ο ίδιος πρόσφατα εξέφρασε την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Σήμερα, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια επιτακτική αναθεώρηση στρατηγικής. Ο προστατευτισμός εντείνεται διεθνώς. Οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές κινούνται ταχύτατα. Και μετά από χρόνια σχεδόν μονοδιάστατης εστίασης στα περιβαλλοντικά ζητήματα, αναγνωρίζεται επιτέλους η ανάγκη στήριξης της ανταγωνιστικότητας με απτά μέτρα.

Και, όμως, εδώ αναδεικνύεται μία σοβαρή αντίφαση. Ενώ παρατηρείται χαλάρωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων σε άλλους κλάδους, η ναυτιλία συνεχίζει να επιβαρύνεται με περιφερειακά, εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα, στο όνομα της πράσινης μετάβασης.

Αναφέρομαι στο EU ETS και το FuelEU, που δημιουργούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και, εν τέλει, επιβαρύνουν τις εταιρείες χωρίς ουσιαστική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών. Η Ένωσή μας έχει καταθέσει τεκμηριωμένα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδεικνύοντας το πραγματικό κόστος αυτών των μέτρων για την κοινοτική ναυτιλία. Για αυτό και το αίτημα για την απόσυρσή τους παραμένει καθολικό.

Παράλληλα, αναλάβαμε στοχευμένες πρωτοβουλίες, ώστε η νέα Επιτροπή να αντιληφθεί τον ουσιαστικό ρόλο της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τον Μάρτιο του 2025, διοργανώσαμε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Ναυτιλία στις Βρυξέλλες.



Καθοριστική ήταν η επιδραστική συμμετοχή του πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Πρωθυπουργού του Βελγίου, Charles Michel, ως κεντρικού ομιλητή μας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η προειδοποίησή του ότι εάν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την ανταγωνιστικότητα της, κινδυνεύει να καταλήξει μουσείο.

Οι επαφές μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ειδικά με την Επιτροπή, εντατικοποιήθηκαν σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Θα αναφερθώ, ειδικότερα, στην ενασχόληση της Ένωσής μας με δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών. Το Νοέμβριο του 2025 ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία Sustainable Transport Investment Plan, για την αύξηση της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων για τη ναυτιλία και την αεροπορία.

Έπειτα από συντονισμένες ενημερωτικές παρεμβάσεις μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο τελικό κείμενο: Υπάρχει ρητή αναφορά σε μια στρατηγική που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά όλων των κλάδων της ναυτιλίας και το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεών της. Αναγνωρίζεται η συμβολή του καυσίμου LNG στη μείωση των εκπομπών. Γίνεται αναφορά στο ρόλο των hubs για την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου. Και προβλέπεται η πιθανότητα χρήσης και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων εκτός του υπάρχοντος Innovation Fund, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργεί για την ποντοπόρο ναυτιλία.

Επίσης, σημαντική είναι η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το EU Industrial Maritime Strategy που αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του τρέχοντος μηνός, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και του ευρύτερου cluster.



Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, αρχικά, η πρόθεση πολλών Κρατών Μελών χωρίς ναυτιλιακό ενδιαφέρον ήταν η στρατηγική αυτή να περιοριστεί σε θέματα ναυπήγησης πλοίων και κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, τον Μάιο του 2025, 20 αρμόδιοι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας, σε κοινή τους διακήρυξη ζήτησαν η ναυτιλία να τεθεί στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας αυτής. Από την πρώτη στιγμή η Ένωσή μας συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις και τονίσαμε προς κάθε κατεύθυνση την ανάγκη για:

Τη διατήρηση των Maritime State Aid Guidelines που επιτρέπουν στην ευρωπαϊκή ναυτιλία να παραμένει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την εισαγωγή δεσμευτικών στόχων σε παραγωγούς καυσίμων, ώστε να προμηθεύουν εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα σε επαρκείς ποσότητες και προσιτές τιμές.



Και την επιστροφή στον κλάδο, των εσόδων που προκύπτουν από τα περιβαλλοντικά μέτρα της Ευρώπης – για όσο καιρό αυτά εφαρμόζονται.

Τέλος, είναι θετικό ότι ο Επίτροπος Μεταφορών έχει δεσμευτεί δημοσίως ότι η ναυτιλία θα είναι αναπόσπαστο μέρος του Industrial Maritime Strategy.

Κυρίες και κύριοι,

και τώρα ας έρθουμε στη μεγαλύτερη πρόκληση του κλάδου μας: την απανθρακοποίηση και τις πρόσφατες εξελίξεις στον ΙΜΟ. Αναφέρομαι στην ανατροπή που σημειώθηκε στη διαδικασία υιοθέτησης της συμφωνίας Net Zero Framework τον Οκτώβριο. Σε μία πρωτόγνωρη για τον Οργανισμό συνεδρίαση, υπήρξε ψηφοφορία για τη διακοπή των εργασιών και την αναβολή της διαδικασίας για ένα έτος.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σας παρουσιάσω, συνοπτικά και με σαφήνεια, τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Μετά από μακροχρόνιες συζητήσεις, στις αρχές του 2025 κατατέθηκε στον ΙΜΟ πρόταση της ναυτιλιακής βιομηχανίας, υποστηριζόμενη από 62 κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένα οικονομικό και ένα τεχνικό μέτρο.



Ωστόσο, η πρόταση αυτή εγκαταλείφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, υπό την πίεση κρατών με υπέρμετρα φιλόδοξους και μη ρεαλιστικούς περιβαλλοντικούς στόχους. Και οδηγηθήκαμε αιφνιδίως σε μια «συμβιβαστική» πρόταση της Σιγκαπούρης, εντελώς διαφορετική σε φιλοσοφία και με σοβαρές αστοχίες.



Στην κρίσιμη συνεδρίαση του ΙΜΟ τον Απρίλιο του 2025, η πρόταση αυτή συμφωνήθηκε με χαμηλή πλειοψηφία και σημαντικό αριθμό αποχών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, για πρώτη φορά, εξέφρασαν επίσημα την πλήρη εναντίωσή τους.

Η Ένωσή μας, από την πρώτη στιγμή, διατύπωσε θεσμικά και δημόσια τις σοβαρές ενστάσεις της.

Επρόκειτο για μια συμφωνία που στερούνταν ρεαλισμού, αφού αποτελούσε προϊόν πολιτικών συμβιβασμών και ικανοποίησης ετερόκλητων συμφερόντων, άσχετων με τη ναυτιλία.



Το μόνο θετικό στοιχείο της, ήταν ότι, θεωρητικά, θα οδηγούσε σε ένα διεθνές μέτρο. Ακόμη κι αυτό, όμως, παρέμενε αβέβαιο, δεδομένης και της απροθυμίας της Ευρώπης να δεσμευτεί ξεκάθαρα για την απόσυρση των περιφερειακών της μέτρων.

Εδώ, θέλω να κάνω ειδική μνεία στις επιτυχείς προσπάθειες της Ένωσής μας και της χώρας μας.

Καταφέραμε να συμπεριληφθεί στο κείμενο της συμφωνίας, τουλάχιστον, η αρχή της μετακύλισης του κόστους των μέτρων στον commercial operator των πλοίων. Μία αρχή που ήδη εφαρμόζεται στα περιφερειακά μέτρα της Ευρώπης.



Στα μέσα Αυγούστου κατέστη σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την πρόθεση να εναντιωθούν πλήρως στην υιοθέτηση της συμφωνίας, εξαντλώντας κάθε πολιτικό μέσο. Πρώτη από όλους πάλι, η Ένωσή μας, τοποθετήθηκε δημόσια, επαναλαμβάνοντας τις αδυναμίες της συμφωνίας και καλώντας την παγκόσμια κοινότητα να αντιληφθεί τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.



Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, οι εξελίξεις ήταν συνεχείς και καταιγιστικές. Ανά ώρα μεταβαλλόταν, όχι μόνο η ουσία της συζήτησης, αλλά και η ίδια η διαδικασία. Και τελικά αναβλήθηκε η συνεδρίαση για ένα χρόνο.

Αποδείχθηκε στην πράξη ότι η συμφωνία αυτή δεν διέθετε τη δυναμική για ευρεία, διεθνή αποδοχή.

Συνολικά 57 κράτη με σημαντικά νηολόγια όπως η Λιβερία, οι Μπαχάμες και ο Παναμάς, συμπεριλαμβανομένων κρατών υψηλής επίδρασης, όπως η Κίνα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδία και άλλες, υπερθεμάτισαν της διακοπής.



Η Ευρώπη παρέμεινε αμετακίνητη στη θέση της για άμεση υιοθέτηση της συμφωνίας.

Η χώρα μας, για πρώτη φορά, διαφοροποιήθηκε από τη κοινοτική γραμμή, επιλέγοντας τη στάση της αποχής. Και με την υπερψήφιση της διακοπής της συνεδρίασης, έγινε απολύτως σαφές ότι η πορεία της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας χρειάζεται επανεκτίμηση. Με στόχους ρεαλιστικούς. Με σεβασμό στη ναυτιλία, στις οικονομίες των κρατών και στη διαβίωση των πολιτών.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν είναι στάσιμη. Με την αρχή της αυτορρύθμισης που τη διέπει, κινείται ήδη σταθερά στο δρόμο της απανθρακοποίησης. Αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό εργαλείο και λειτουργώντας διαχρονικά σε καθεστώς ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, που αποτελεί τον βασικότερο βραχίονα προόδου και καινοτομίας. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι, σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, υπήρξε πλήρης συνεργασία με την Πολιτεία.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας ασχολείται συστηματικά με το θέμα και έχει επιπλέον συγκροτήσει ειδική ομάδα που το εξετάζει σε όλες του τις διαστάσεις. Αγαπητές και αγαπητοί μου συνάδελφοι, Κυρίες και κύριοι,

Η Ένωσή μας εργάζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε όλα τα πεδία.

Με πλήρη επίγνωση και ευθύνη της αποστολής μας, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη, γιατί η βαθιά τεχνογνωσία των Ελλήνων εφοπλιστών αναγνωρίζεται διαχρονικά σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό αποτυπώνεται έμπρακτα με την ανάδειξη συναδέλφων μας σε κορυφαίες θέσεις στους διεθνείς οργανισμούς.



Ο Γιάννης Ξυλάς, Πρόεδρος της Intercargo. Η Ιωάννα Προκοπίου, designated Πρόεδρος της BIMCO. Ο Νικόλας Βενιάμης, Αντιπρόεδρος της ECSA. Ο Γιώργος Καραγεωργίου, Αντιπρόεδρος της Intertanko. Θέλω να τους συγχαρώ θερμά και να τους ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα κοινά της ναυτιλίας. Όπως και όλους τους συναδέλφους μας που αφιερώνουν χρόνο, εμπειρία και γνώση, εκπροσωπώντας επάξια την Ένωσή μας στη διεθνή σκηνή.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου για την ουσιαστική, εποικοδομητική και πραγματικά αποτελεσματική συνεργασία. Όλοι μας συνεργαζόμαστε με έναν και μόνο στόχο: το συλλογικό καλό του κλάδου μας. Και παραμένοντας σταθερά και ουσιαστικά δίπλα στα μέλη μας, Εξετάζουμε και αναλύουμε τα θέματα σε βάθος. Συνεκτιμούμε όλα τα στοιχεία. Και, στο τέλος, συμπλέουμε με ενιαία φωνή. Όπως οφείλουμε.

Η Ένωση είναι η θεσμική και επίσημη φωνή της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας. Αυτή αναζητούν, αυτή αναγνωρίζουν και αυτή σέβονται οι συνομιλητές μας σε όλα τα επίπεδα. Μία παγκόσμια κατάκτηση που οφείλουμε όλοι να διαφυλάττουμε.

Σημαντική, επίσης, είναι η συμβολή ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της Ένωσης μας, το οποίο και ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό του. Και ιδιαίτερα τη Διευθύντριά μας, Κατερίνα Πέππα, για την αφοσίωση, τη συνέπεια και τη σταθερή προσήλωσή της στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τέλος, ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» σε όλους εσάς. Όλα τα μέλη μας. Που βρίσκεστε συσπειρωμένοι γύρω από την Ένωσή μας, ενισχύοντας καθημερινά τη δύναμή της.

Όλοι μαζί οφείλουμε να λειτουργούμε ως αγγελιοφόροι του έργου της Ένωσης.

Ώστε κανείς συνάδελφος να μη λείπει από την οικογένειά μας.

Κυρίες και κύριοι, Ζούμε σε μια εποχή ρήξεων, πιέσεων και ανατροπών.

Μια εποχή που εμείς, οι άνθρωποι της θάλασσας, τη ζούμε κυριολεκτικά εν πλω. Η ισχύς μας σε αυτή την εποχή είναι μία: η ενότητα.

Όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε ισχυροί. Όταν έχουμε κοινή φωνή, έχουμε επιρροή. Όταν πορευόμαστε με κοινή στρατηγική, έχουμε μέλλον. Διαθέτουμε όλα όσα απαιτεί αυτή η εποχή: όραμα, τεχνογνωσία, σύνεση, ψυχραιμία, ανθεκτικότητα. Και γι’ αυτό, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Πάντα ποντοπόροι. Πάντα πρωτοπόροι».