Μια σπάνια ευθυγράμμιση έξι πλανητών θα είναι ορατή στον ουρανό τις νύχτες της 10ης και 11ης Αυγούστου, προσφέροντας ένα εξαιρετικό θέαμα για τους αστρονόμους αλλά και σε όλους τους λάτρεις του Διαστήματος.

Εξι πλανήτες θα ευθυγραμμιστούν στις 10 Αυγούστου, με 4 από αυτούς να είναι εύκολα ορατοί με γυμνό μάτι!

Η πλανητική ευθυγράμμιση είναι ένας αστρονομικός όρος που σημαίνει ότι αρκετοί πλανήτες συγκεντρώνονται κοντά σε μια πλευρά του Ήλιου την ίδια στιγμή.

Το πρωί, περίπου μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου, έξι πλανήτες — ο Ερμής, ο Δίας, η Αφροδίτη, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος — θα ευθυγραμμιστούν στον ουρανό.

Τέσσερις από αυτούς (ο Ερμής, ο Δίας, η Αφροδίτη και ο Κρόνος) θα είναι εύκολα ορατοί με γυμνό μάτι. Για τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, θα χρειαστείτε ένα ζευγάρι κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο.

Μη χάσετε αυτή τη σπάνια ευκαιρία να δείτε έξι πλανήτες στον ουρανό ταυτόχρονα! Η επόμενη ευκαιρία δεν θα δοθεί πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Επιπλέον, τα ζεστά καλοκαιρινά πρωινά στο βόρειο ημισφαίριο είναι ιδανικά για την παρατήρηση πλανητών. Και υπάρχει και κάτι ακόμη – η βροχή μετεωριτών Περσείδων, μία από τις πιο διάσημες του έτους, θα κορυφωθεί περίπου την ίδια εποχή. Έτσι, ενώ παρακολουθείτε τους πλανήτες, έχετε το νου σας και για μερικά “πεφταστέρια”!