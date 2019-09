Μάικλ Ντάγκλας, Βαϊόλα Ντέιβις και το καστ του «Game of Thrones» θα παρουσιάσουν τα EMMY

Kevork Djansezian/NBC via Getty Images Οι ηθοποιοί του «Game of Thrones» θα παρουσιάσουν κατηγορίες βραβείων Emmy στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Μάικλ Ντάγκλας, η Βαϊόλα Ντέιβις, η Ζεντάγια και οι ηθοποιοί του «Game of Thrones» είναι ανάμεσα στα πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν για την παρουσίαση βραβείων Emmy κατά τη διάρκεια της τελετής που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι πρωταγωνιστές των τηλεοπτικών σειρών «The Kominsky Method», «How to Get Away with Murder» και «Euphoria» εντάσσονται μαζί με τους Αντζελα Μπασετ, Πίτερ Κρουζ, Στίβεν Κολμπέρ, Ταράζι Π. Χένσον, Τέρενς Χάουαρντ, Τζίμι Κίμελ, Σεθ Μέγιερς, Μπίλι Πόρτερ και Ναόμι Γουότς. Από τους ηθοποιούς του «Game of Thrones» στη σκηνή για να παραδώσουν βραβεία θα ανέβουν οι: Αλφι Αλεν, Γκουέντολιν Κρίστι, Εμίλια Κλαρκ, Πίτερ Ντίνκλατζ, Κιτ Χάρινγκτον, Λίνα Χίντεϊ, Σόφι Τερνερ, Καρις βαν Χούτεν, Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου και Μέισι Γουίλιαμς.

Η 71η τελετή απονομής βραβείων Emmy θα προβληθεί από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox. Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία του θεσμού που το show δεν θα έχει οικοδεσπότη. Επιπλέον, αναμένονται αλλαγές και στην δομή της τελετής, από την παραγωγή μέχρι τις 27 κατηγορίες και τους νικητές.